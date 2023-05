Ciclista atropela capivara dentro do Parque do Utinga; administração pede atenção aos transeuntes

Uma capivara pequena foi atropelada por um ciclista, neste sábado (20), dentro do Parque Estadual do Utinga “Camillo Vianna", localizado em Belém. O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio) do Estado do Pará, responsável pela administração do espaço, afirmou à redação integrada de O Liberal que “o animal recebeu todos os cuidados necessários e, brevemente, será reintegrado à natureza”.

VEJA MAIS

A médica veterinária Ellen Eguchi, doutora em saúde e produção animal na Amazônia, compartilhou em seu perfil no Instagram, no último sábado (20), o atendimento à capivara e alertou outros frequentadores do Utinga que tenham mais atenção. “Ela (capivara) foi examinada e segue em recuperação em um zoológico de répteis. A capivarinha ainda está sob risco, mas a situação poderia ser bem pior. Então ao fazer seu passeio pelo Parque redobre a atenção”, disse a médica.

“Lembre-se, lá é um ambiente dos animais e nós somos os visitantes. Macacos, preguiças, jabutis, ararajubas e capivaras são alguns dos animais que aparecem na trilha principal com frequência. Ao vê-los, reduza a velocidade da pedalada/corrida, pare com cuidado e deixe-o seguir caminho tranquilamente. Ah, e nunca toque ou alimente os bichinhos, hein? Cada um deles exige um manejo específico e possui uma dieta alimentar apropriada”, acrescentou Eguchi no post.

Por meio de nota, o Ideflor-Bio disse que, recentemente, recebeu novas placas de sinalização que orientam o limite máximo permitido dentro da Unidade de Conservação (20 km/h). O Instituto pediu aos usuários mais respeito e atenção ao transitar pela pista principal a fim de evitar novos acidentes.