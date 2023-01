Chuvas em Belém: memes e trocadilhos sobre o inverno amazônico tomam conta das redes sociais

A madrugada desta quinta-feira (26) começou com muita chuva em Belém. A previsão meteorológica do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden) já tinha indicado que as fortes chuvas na região devem ser intensas ao longo do dia. É a chegada do período popularmente conhecido como inverno amazônico. Com isso, memes e trocadilhos tomaram conta das redes sociais dos moradores da capital.

Tem gente que queria estar dormindo para aproveitar o frio e tem gente que afirma que deveria ser proibido trabalhar em dias assim. Tem também aqueles que fazem comparação com o clima de Londres e aqueles que desejam logo um café quentinho para esquentar. Confira:

