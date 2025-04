Chuva em Belém: semana começa com alagamento e engarrafamento na manhã desta segunda

A chuva que cai desde as primeiras horas da manhã desta segunda-feira (7) deixou alagadas algumas ruas em Belém. Um desses trechos fica na avenida Alcindo Cacela, na esquina com a rua dos Mundurucus.

Esse aliás, é um ponto crítico de alagamento. Essa área permanecia alagada até por volta das 10 horas. Os pedestres que passavam pelo local também tinham que tomar cuidado para não “levar um banho” de alguns veículos que trafegavam por aquele cruzamento.

Na rua dos Mundurucus, próximo à avenida Alcindo Cacela, parte do espaço reservado aos ciclistas também estava alagado. A chuva também pegou desprevenido muita gente que saiu de casa para trabalhar ou para realizar outros compromissos profissionais. O trânsito ficou lento na avenida Augusto Montenegro, uma via que, normalmente, registra um fluxo intenso de veículos.

VEJA MAIS:

O motorista particular Arivaldo Corvela chegou atrasado ao trabalho por causa da chuva desta segunda-feira (7) (Foto: Carmem Helena/O Liberal)

O mesmo ocorreu na avenida Almirante Barroso, outro corredor de tráfego da capital. Muita gente chegou atrasado ao trabalho. Foi o caso do motorista particular Arivaldo Corvela, 52 anos. A pé, e a caminho do trabalho, ele passou pelo cruzamento da avenida Alcindo Cacela com a rua dos Mundurucus. “A chuva me pegou de surpresa. Estou até chegando atrasado no serviço, disse ele às 9h44. Ele deveria estar em seu posto de trabalho às 8 horas. “Deixei a chuva afinar para poder sair de casa”, contou. Ele mora no Telégrafo e trabalha na Cremação. Mas contou que avisou seu patrão que, por causa da chuva, chegaria atrasado.

Sobre aquele ponto de alagamento, Arivaldo disse que é um problema antigo. “É um ‘câncer’ já. Tem muito tempo”, contou. “Eles asfaltaram aqui. Mas acho que, primeiro, tinham que resolver a drenagem tudinho pra, depois, asfaltarem. É muito transtorno”, contou. “E vem mais chuva por aí. E a chuva de hoje também pode coincidir com a maré alta”, explicou.

A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Prefeitura de Belém. Por nota, a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura informou que já identificou os pontos de alagamento e tomará as medidas necessárias.