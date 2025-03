Chuva deixa pontos de alagamento em Belém nesta sexta-feira (28)

A forte chuva que atingiu Belém na tarde desta sexta-feira (28) provocou alagamentos em diversas áreas da cidade. Entre os pontos afetados estão a Travessa Lomas Valentina, Timbó, a passagem Almirante Saldanha Marinho e o trecho entre a Alferes Costa e a Doutor Freitas. Moradores relatam dificuldades causadas pelo acúmulo de água.

Na Travessa Timbó, Dinair Ferreira do Nascimento afirmou que convive diariamente com os alagamentos em frente à sua casa. “Aqui quando chove é sempre a mesma coisa, a água fica acumulada e demora a secar. Eu já chamo até de 'balneário', porque a situação já se tornou rotineira”, disse.

Everton Luciano Muniz da Silva, morador da Lomas Valentina, relatou que o problema também afeta a segurança dos moradores. “Minha avó já caiu e quebrou a bacia por conta do alagamento. Quando a chuva passa, as ruas ficam intransitáveis e as casas enchem de água”, afirmou. Segundo ele, mesmo com reformas nos imóveis, o problema persiste. “Não adianta levantar piso ou fazer batente, a água continua entrando”, completou.

Na passagem Almirante Saldanha Marinho, Manoel Maria de Lima Ferreira apontou que a falta de manutenção nos esgotos contribui para os alagamentos. “O canal está seco, mas as ruas continuam alagadas. É preciso fazer uma limpeza e uma nova tubulação para resolver a situação”, sugeriu.

Os moradores pedem providências urgentes para minimizar os transtornos causados pelos alagamentos e evitar prejuízos.

*(Iury Costa, estagiário sob supervisão de Camila Guimarães, coordenadora do Núcleo de Cidades)