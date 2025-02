Dona de casa Julia Silva denuncia alagamentos e falta de infraestrutura no bairro do Coqueiro

Moradores da Passagem Coimbra, no bairro do Coqueiro, em Belém, têm enfrentado alagamentos frequentes na via. Eles apontam que o problema começou cerca de dois meses após o início das obras no cruzamento da Avenida Mário Covas com a Independência, que fez da Passagem Coimbra uma rota alternativa para o tráfego intenso de veículos. No entanto, a moradora do local Júlia Silva, dona de casa de 50 anos, diz que a via não tem a infraestrutura necessária para receber um fluxo maior de veículos, causando buracos na região e alagamento na área.

“A gente observa que a rua é bastante estreita para que os veículos passem, o local aqui é pequeno, aí fica complicado, fora que ainda está enchendo aqui. Fica mais complicada a situação”, desabafa Júlia Silva.

A obra em andamento tem causado dificuldades para os moradores, especialmente para aqueles que dependem do transporte público. As paradas de ônibus foram realocadas para pontos mais distantes, gerando reclamações e confusão sobre onde embarcar. Enquanto isso, a população aguarda possíveis soluções, como a criação de uma nova via.

Passagem Coimbgra, no bairro do Coqueiro, em Belém (Reproduçãlo: Raoni Joseph | O Liberal)

Sobre o aumento dos buracos na via, Julia explica que a situação se agravou com o aumento do fluxo de veículos nos últimos dois meses e espera que as autoridades tomem providências o mais breve possível.

“Faz uns dois meses que começou esse fluxo dos carros. Já tinham buracos antes, mas por conta desse fluxo intenso só aumentou. Esperamos que as autoridades resolvam o quanto antes”, diz a dona de casa.

A reportagem de O Liberal procurou a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) para tratar dos problemas denunciados, mas, até o fechamento desta edição, não houve retorno.

Como denunciar?

