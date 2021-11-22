Acessar
Alterar Senha
Cadastro Novo

MENU

BUSCA

PESQUISAR

Grupo Liberal

Assine O Liberal

O Liberal Digital

Classificados

LibLab

Tv Liberal

Comercial

Últimas

Amazônia

Ananindeua

Belém

Pará

Brasil

Colunas & Blogs

Polícia

Cultura

Agenda

Big Brother Brasil

Cinema

Música

Televisão

Receitas

Esportes

Paysandu

Remo

Mais Esportes

Política

Economia

Concurso e Emprego

Mundo

Liberal Amazon

O Liberal Na Escola

Expedição

Responsabilidade Social

Conteúdo patrocinado

LibPlay

Vídeos

Podcast

Círio

Liberal FM

Belém

Cesupa divulga listão do vestibular 2022. Confira:

Instituição ofertou vagas em 14 cursos, incluindo medicina

O Liberal

O Cesupa - Centro Universitário do Pará divulgou nesta segunda-feira, 22, o listão com os aprovados no vestibular 2022. Entre os cursos oferecidos, medicina é um dos mais disputados. A universidade particular também ofertou vagas em enfermagem, nutrição, odontologia, psicologia e engenharia civil, entre outros. "Em breve, vamos enviar as instruções de matrícula para o seu e-mail", disse o Cesupa, em mensagem direcionada aos aprovados.Confira o listão clicando no link abaixo:

APROVADOS CESUPA: 14 CURSOS

MEDICINA - 160 VAGAS PREENCHIDAS

CAN-027518-CES AGNES KARIMY DA SILVA MAIA
CAN-025555-CES ALANA MESSIAS MARTINS
CAN-025418-CES ALLAN GARCIA CAVALCANTE E SILVA
CAN-027024-CES ALYSSON FURTADO CABRAL
CAN-024975-CES AMANDA COELHO CALANDRINI DE AZEVEDO
CAN-025229-CES ANA BEATRIZ LAMEIRA ARAUJO
CAN-026001-CES ANA CLARA MIRANDA FURTADO
CAN-024545-CES ANA CLARA REIS GUILHON
CAN-025390-CES ANA LAURA ALCANTARA NASCIMENTO
CAN-025356-CES ANA SARAH DE SOUSA
CAN-024219-CES ANA VITORIA DA SILVA NICODEMOS
CAN-024361-CES ANDRE FELIPE GOES PAES DE PINHO
CAN-027729-CES ANDRE LUIZ FAVACHO BASTOS
CAN-024434-CES ANDREI XERFAN MORGADO
CAN-024729-CES ANDRINA PEREIRA DE ARAUJO
CAN-024571-CES ANTONIO BONIFACIO DE SOUZA NETO
CAN-024137-CES ANTONIO LUCAS BERGH PEREIRA
CAN-024148-CES ANTONIO MARCOS CAMPOS LIMA
CAN-027170-CES ARTHUR SOUSA LOPES
CAN-026937-CES BRENDA ARNUND LOPES
CAN-025404-CES BRENDA LETICIA AMARAL DE SOUZA
CAN-025745-CES BRUNA GIOVANNA BASTOS AGUIAR
CAN-025976-CES BRUNA MOURA MENDONCA
CAN-025671-CES BRUNO PORTELA DIAS
CAN-024404-CES CAIO NEGRAO OLIVIA SANTOS
CAN-024015-CES CAMILA FERNANDES CALDATO
CAN-024829-CES CAMILA VALERIA ROCHA SILVA
CAN-027229-CES CASSIO RODRIGO SILVA LIMA
CAN-024616-CES CECILIA RIBEIRO GUERRA
CAN-027314-CES CLAUDIA LORENA XAVIER DA SILVA
CAN-024804-CES DANIEL CORREA AMANAJAS
CAN-024743-CES DANIELA COSTA CARVALHO
CAN-024491-CES DAVI DI TOMASO BRAGA PEREIRA
CAN-025974-CES DIOGO VIANA LOPES
CAN-027769-CES ENZO VINCIUS NASCIMENTO PANTOJA
CAN-024689-CES ERICK DO SOCORRO VERDEROSA MORAIS
CAN-027102-CES FABRICIO DE BRITO BRAGA
CAN-024274-CES FELIPE DOUGLAS PAES BARRETO
CAN-024592-CES FELIPE GANDRA MOREIRA
CAN-026068-CES FELIPE GREINER AMORAS
CAN-026600-CES FELLIPE BACELAR COSTA
CAN-027443-CES FERNANDA ANDRADE DE SOUZA
CAN-024179-CES FERNANDO LEITE GONCALVES
CAN-023976-CES FREDERICO ITA MATEUS CARVALHO OLIVEIRA MIRANDA
CAN-026872-CES GABRIEL BERTALHA ALVES
CAN-025818-CES GABRIEL LACERDA DINIZ
CAN-025276-CES GABRIEL LUIZ AMARAL OWERGOOR
CAN-024012-CES GABRIELA COSTA DO NASCIMENTO FERNANDES
CAN-024943-CES GABRIELA DE ASSIS RIBEIRO
CAN-024893-CES GABRIELE CRISTINA OLIVEIRA PALHETA
CAN-023928-CES GIORDANA TEIXEIRA DA SILVA PROFETI
CAN-025441-CES GIOVANNA LETICIA LIMA RODRIGUES
CAN-026506-CES GUILHERME BERGER DA SILVA
CAN-024621-CES HEITOR CORREA MODESTO
CAN-025687-CES HELENA FERREIRA BONFIM TAVARES
CAN-027058-CES HENRIQUE KENJI COSTA KIKUCHI
CAN-026204-CES HILDA CARLA AZEVEDO GOES
CAN-024833-CES HUGO FERREIRA MENDES
CAN-027326-CES IASMIM CUNHA RIBEIRO
CAN-024077-CES ISABEL DOUGLAS PAES BARRETO
CAN-024841-CES ISABEL JACOB FERNANDES
CAN-026314-CES ISABELA COSTA VAZ
CAN-026325-CES ISABELA SOUZA D ALBUQUERQUE SILVA
CAN-026498-CES ISABELLA OLIVEIRA MACHADO
CAN-026545-CES ISMAR FRANCISCO DA SILVA BARBOSA MONTEIRO
CAN-024788-CES JAIR COSTA DOS SANTOS
CAN-024392-CES JOAO GABRIEL DA COSTA RAMOS
CAN-026582-CES JOAO GUILHERME DE FARIAS MARTINS
CAN-025770-CES JOAO LUIZ SILVA MACIEL
CAN-026724-CES JOAO MIGUEL DA COSTA BASTOS
CAN-026608-CES JOAO VICTOR PORTELA DE ALMEIDA
CAN-026193-CES JOAO VICTOR SOUZA DE BARROS
CAN-027119-CES JOAO VITOR OS SANTOS BENJAMIN
CAN-024492-CES JOSE ALBERTO SALVADOR VIEIRA
CAN-027330-CES JUCA MOURA
CAN-027362-CES JULIA OLIVEIRA PIMENTEL
CAN-027166-CES JULIA PINHEIRO PIMENTEL
CAN-023960-CES JULIA VITORIA PANTOJA DA SILVA
CAN-025569-CES JULIANA BULHOES MOITINHO LEAL
CAN-023835-CES JULIANA FURTADO RIBEIRO DA COSTA
CAN-025636-CES KAROLLINY AMADOR KZAM
CAN-024811-CES KAYLANE FERNANDA COSTA DE MELO
CAN-026674-CES KEVENI HAGATA PINHO LEAL
CAN-025602-CES LAIS CAROLINA TAVARES DA SILVA
CAN-026338-CES LAIS FERNANDA GALVAO BASTOS
CAN-024665-CES LAISE CASTRO WEIS
CAN-026955-CES LARISSA LINA TAKEHANA
CAN-027389-CES LEANDRO DA SILVA FERREIRA LEAL
CAN-027615-CES LELIO ANTONIO DE AZEVEDO PO NETO
CAN-026915-CES LORRANA GIOVANNA DOS SANTOS WASSALLY
CAN-024076-CES LOUISE ARAUJO JASSE SANTOS
CAN-024899-CES LUAN FERREIRA RIBEIRO
CAN-026992-CES LUAN NASCIMENTO PEREIRA DE AMORIM
CAN-025743-CES LUANA KAORI SAKAGUCHI SAKAMOTO
CAN-024176-CES LUANE DE SOUZA ALVES
CAN-024453-CES LUCAS CORREA MODESTO
CAN-026750-CES LUCAS MATHEUS MARINHO DE MIRANDA
CAN-024599-CES LUCAS QUARESMA MARTINS
CAN-024639-CES LUIGGI SALGADO SANTA BRIGIDA
CAN-024301-CES LUIGI MAGELA BATALHA FALCAO
CAN-024187-CES LUIS EDUARDO RODRIGUES SOBREIRA
CAN-027524-CES LUIS FERNANDO BRASIL HOLANDA
CAN-027132-CES LUIZA AROUCK LOURENCO TAVARES
CAN-025099-CES LUIZA FERNANDES MALHEIRO
CAN-025476-CES LUIZA HELENA CARDOSO PLATILHA
CAN-024068-CES LUIZA LAMARTINE NOGUEIRA ARAUJO
CAN-024424-CES LUMA FLEURY DE FIGUEIREDO
CAN-024325-CES MANOEL SOARES DE SOUZA NETO
CAN-023892-CES MANOELA LEAO SERENI MURRIETA
CAN-025661-CES MANUEL VITOR SOUZA RIBEIRO DE AZEVEDO
CAN-027468-CES MARCELA EDUARDA LOPES MACEDO
CAN-027439-CES MARCOS VINICIUS COSTA GONCALVES
CAN-027741-CES MARIA CANDIDA DA SILVA MEIRA
CAN-026766-CES MARIA CLARA MACEDO PARDIM
CAN-025581-CES MARIA EDUARDA RIBEIRO PEREIRA
CAN-026435-CES MARIANA BRAGA ALMEIDA
CAN-025174-CES MARILIA PEREIRA COSTA
CAN-026162-CES MARINA ALICE VIDONHO DIAS FERREIRA
CAN-027572-CES MARINA VINAGRE PIRES
CAN-023886-CES MATEUS MEDEIROS DE PAIVA CAVALCANTE
CAN-024108-CES MATHEUS ARAUJO DA SILVA
CAN-023959-CES MATHEUS LOPES BITAR MESQUITA
CAN-023859-CES MAURICIO AYRES DE AZEVEDO NETO
CAN-026403-CES MURILO FARIAS DOS SANTOS
CAN-024993-CES NATHALYA BEATRIZ MACEDO SIMOES
CAN-025133-CES NICOLLE CRESPO GRANDI
CAN-024339-CES PAULA CAROLINA SANTOS DA COSTA
CAN-027667-CES PAULA DE CASSIA OLIVEIRA SOUZA
CAN-024277-CES PEDRO ALCEU LOPES BRAZAO E SILVA
CAN-027047-CES PEDRO HENRIQUE FONSECA SILVA
CAN-026459-CES PEDRO VASCONCELOS GIROTTO
CAN-025308-CES RAFAEL PAIVA PIRAJA DA SILVA
CAN-026540-CES RAUL SILVA DE AVELLAR
CAN-024134-CES REBECA KZAN AGUIAR COELHO
CAN-023855-CES RHUAN DALMASO PERES
CAN-027745-CES ROBERTO ALVES BRAGA NETO
CAN-024257-CES RODRIGO ORMANES MASSOUD
CAN-024542-CES ROGER GARCIA MATOS
CAN-024188-CES ROGER VIANNA HUHN
CAN-024442-CES ROGERIO MAGALHAES VALOIS
CAN-024600-CES RUBEM CANTAO DA SILVA NETO
CAN-027156-CES SABRINA LARISSA RIBEIRO SILVA
CAN-027519-CES SAMUEL PORTELA CASTRO
CAN-025256-CES SARAH RAQUEL ROSA AZEVEDO
CAN-026682-CES SOFIA BRIOSO LUCEIRO
CAN-023906-CES TAIS DOS SANTOS SINIMBU DIAS
CAN-026488-CES THAISSA AFONSO BARROS DA VEIGA
CAN-027122-CES THAMMIRYS CRISTIANE MIRANDA LEITE
CAN-024897-CES THAYNARA DE JESUS SALDANHA PEREIRA
CAN-025886-CES THIAGO MACIEL CARDOSO PINTO
CAN-027208-CES VICTOR CARDOSO CASTRO
CAN-027248-CES VICTOR WESLEY FURTADO LEMOS CHAVES
CAN-024093-CES VINICIUS MAFRA DIAS
CAN-027552-CES VITOR SEABRA DA SILVA
CAN-025522-CES WALESHKA MARIANA SOARES LIMA COELHO
CAN-027344-CES YAN CLAEVER RIBEIRO SANTIAGO
CAN-027319-CES YASMIM FARO DO COUTO
CAN-025792-CES YASMIN BARROS CORREA
CAN-025670-CES YASMIN NAOMI COSTA KOYAMA
CAN-024381-CES ZILDO DIAS DA SILVA NETO

 

 

 

Palavras-chave

belém

cesupa

vestibular 2022
Belém
.

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

BELÉM

Cesupa divulga listão do vestibular 2022. Confira:

Instituição ofertou vagas em 14 cursos, incluindo medicina

22.11.21 11h31

BELÉM

Comunidade libanesa do Pará celebra o Dia da Independência do país e Belém recebe um novo consulado

Data tem um grande significado para o povo libanês, que participou ativamente da formação da sociedade brasileira e paraense, e inauguração do consulado reforça esses laços históricos

22.11.21 7h30

ACIDENTE

Caminhão tomba em Belém e espalha sacas de cimento

Acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira (22), na avenida Pedro Álvares Cabral, perto do acesso á avenida Júlio César

22.11.21 9h02

BALANÇO

Enem teve 27% de candidatos faltosos no Pará, estima Inep

Três pessoas foram presas durante o exame, mas os crimes não têm relação direta com o teste nacional

22.11.21 6h23

MAIS LIDAS EM BELÉM

PERIGO!

Ciclista quebra o braço e alguns dentes após colidir com entulho em ciclofaixa em Belém

O caso ocorreu na avenida Júlio César, na descida do elevado Daniel Berg, no bairro Souza

21.11.21 21h11

ENEM 2021

Candidatos correm para driblar fechamento de portões no Enem em Belém

Locais de provas dos exames não tiveram contratempos no início das provas deste domingo (21). Houve atrasos

21.11.21 15h06

CUIDADO

Variante Delta: mutação da covid-19 está presente em Belém e pesquisadora fala sobre vírus perigoso

a chefe do Laboratório de Vírus Respiratório da Fiocruz, Marilda Siqueira, afirma que a Delta é a variante que possui maior poder de transmissão

21.11.21 9h00

ENEM 2021

'Invisibilidade e registro civil': professora fala sobre tema da redação do Enem 2021

O tema é o mesmo tanto para o Enem impresso quanto para o digital e, em ambas as modalidades, o texto deve ser feito a mão

21.11.21 22h25

EQUIPES

REDAÇÃO

COMERCIAL

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Classificados

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

LIBSHOP

Lojistas

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda