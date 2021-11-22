Cesupa divulga listão do vestibular 2022. Confira:
Instituição ofertou vagas em 14 cursos, incluindo medicina
O Cesupa - Centro Universitário do Pará divulgou nesta segunda-feira, 22, o listão com os aprovados no vestibular 2022. Entre os cursos oferecidos, medicina é um dos mais disputados. A universidade particular também ofertou vagas em enfermagem, nutrição, odontologia, psicologia e engenharia civil, entre outros. "Em breve, vamos enviar as instruções de matrícula para o seu e-mail", disse o Cesupa, em mensagem direcionada aos aprovados.Confira o listão clicando no link abaixo:
MEDICINA - 160 VAGAS PREENCHIDAS
CAN-027518-CES AGNES KARIMY DA SILVA MAIA
CAN-025555-CES ALANA MESSIAS MARTINS
CAN-025418-CES ALLAN GARCIA CAVALCANTE E SILVA
CAN-027024-CES ALYSSON FURTADO CABRAL
CAN-024975-CES AMANDA COELHO CALANDRINI DE AZEVEDO
CAN-025229-CES ANA BEATRIZ LAMEIRA ARAUJO
CAN-026001-CES ANA CLARA MIRANDA FURTADO
CAN-024545-CES ANA CLARA REIS GUILHON
CAN-025390-CES ANA LAURA ALCANTARA NASCIMENTO
CAN-025356-CES ANA SARAH DE SOUSA
CAN-024219-CES ANA VITORIA DA SILVA NICODEMOS
CAN-024361-CES ANDRE FELIPE GOES PAES DE PINHO
CAN-027729-CES ANDRE LUIZ FAVACHO BASTOS
CAN-024434-CES ANDREI XERFAN MORGADO
CAN-024729-CES ANDRINA PEREIRA DE ARAUJO
CAN-024571-CES ANTONIO BONIFACIO DE SOUZA NETO
CAN-024137-CES ANTONIO LUCAS BERGH PEREIRA
CAN-024148-CES ANTONIO MARCOS CAMPOS LIMA
CAN-027170-CES ARTHUR SOUSA LOPES
CAN-026937-CES BRENDA ARNUND LOPES
CAN-025404-CES BRENDA LETICIA AMARAL DE SOUZA
CAN-025745-CES BRUNA GIOVANNA BASTOS AGUIAR
CAN-025976-CES BRUNA MOURA MENDONCA
CAN-025671-CES BRUNO PORTELA DIAS
CAN-024404-CES CAIO NEGRAO OLIVIA SANTOS
CAN-024015-CES CAMILA FERNANDES CALDATO
CAN-024829-CES CAMILA VALERIA ROCHA SILVA
CAN-027229-CES CASSIO RODRIGO SILVA LIMA
CAN-024616-CES CECILIA RIBEIRO GUERRA
CAN-027314-CES CLAUDIA LORENA XAVIER DA SILVA
CAN-024804-CES DANIEL CORREA AMANAJAS
CAN-024743-CES DANIELA COSTA CARVALHO
CAN-024491-CES DAVI DI TOMASO BRAGA PEREIRA
CAN-025974-CES DIOGO VIANA LOPES
CAN-027769-CES ENZO VINCIUS NASCIMENTO PANTOJA
CAN-024689-CES ERICK DO SOCORRO VERDEROSA MORAIS
CAN-027102-CES FABRICIO DE BRITO BRAGA
CAN-024274-CES FELIPE DOUGLAS PAES BARRETO
CAN-024592-CES FELIPE GANDRA MOREIRA
CAN-026068-CES FELIPE GREINER AMORAS
CAN-026600-CES FELLIPE BACELAR COSTA
CAN-027443-CES FERNANDA ANDRADE DE SOUZA
CAN-024179-CES FERNANDO LEITE GONCALVES
CAN-023976-CES FREDERICO ITA MATEUS CARVALHO OLIVEIRA MIRANDA
CAN-026872-CES GABRIEL BERTALHA ALVES
CAN-025818-CES GABRIEL LACERDA DINIZ
CAN-025276-CES GABRIEL LUIZ AMARAL OWERGOOR
CAN-024012-CES GABRIELA COSTA DO NASCIMENTO FERNANDES
CAN-024943-CES GABRIELA DE ASSIS RIBEIRO
CAN-024893-CES GABRIELE CRISTINA OLIVEIRA PALHETA
CAN-023928-CES GIORDANA TEIXEIRA DA SILVA PROFETI
CAN-025441-CES GIOVANNA LETICIA LIMA RODRIGUES
CAN-026506-CES GUILHERME BERGER DA SILVA
CAN-024621-CES HEITOR CORREA MODESTO
CAN-025687-CES HELENA FERREIRA BONFIM TAVARES
CAN-027058-CES HENRIQUE KENJI COSTA KIKUCHI
CAN-026204-CES HILDA CARLA AZEVEDO GOES
CAN-024833-CES HUGO FERREIRA MENDES
CAN-027326-CES IASMIM CUNHA RIBEIRO
CAN-024077-CES ISABEL DOUGLAS PAES BARRETO
CAN-024841-CES ISABEL JACOB FERNANDES
CAN-026314-CES ISABELA COSTA VAZ
CAN-026325-CES ISABELA SOUZA D ALBUQUERQUE SILVA
CAN-026498-CES ISABELLA OLIVEIRA MACHADO
CAN-026545-CES ISMAR FRANCISCO DA SILVA BARBOSA MONTEIRO
CAN-024788-CES JAIR COSTA DOS SANTOS
CAN-024392-CES JOAO GABRIEL DA COSTA RAMOS
CAN-026582-CES JOAO GUILHERME DE FARIAS MARTINS
CAN-025770-CES JOAO LUIZ SILVA MACIEL
CAN-026724-CES JOAO MIGUEL DA COSTA BASTOS
CAN-026608-CES JOAO VICTOR PORTELA DE ALMEIDA
CAN-026193-CES JOAO VICTOR SOUZA DE BARROS
CAN-027119-CES JOAO VITOR OS SANTOS BENJAMIN
CAN-024492-CES JOSE ALBERTO SALVADOR VIEIRA
CAN-027330-CES JUCA MOURA
CAN-027362-CES JULIA OLIVEIRA PIMENTEL
CAN-027166-CES JULIA PINHEIRO PIMENTEL
CAN-023960-CES JULIA VITORIA PANTOJA DA SILVA
CAN-025569-CES JULIANA BULHOES MOITINHO LEAL
CAN-023835-CES JULIANA FURTADO RIBEIRO DA COSTA
CAN-025636-CES KAROLLINY AMADOR KZAM
CAN-024811-CES KAYLANE FERNANDA COSTA DE MELO
CAN-026674-CES KEVENI HAGATA PINHO LEAL
CAN-025602-CES LAIS CAROLINA TAVARES DA SILVA
CAN-026338-CES LAIS FERNANDA GALVAO BASTOS
CAN-024665-CES LAISE CASTRO WEIS
CAN-026955-CES LARISSA LINA TAKEHANA
CAN-027389-CES LEANDRO DA SILVA FERREIRA LEAL
CAN-027615-CES LELIO ANTONIO DE AZEVEDO PO NETO
CAN-026915-CES LORRANA GIOVANNA DOS SANTOS WASSALLY
CAN-024076-CES LOUISE ARAUJO JASSE SANTOS
CAN-024899-CES LUAN FERREIRA RIBEIRO
CAN-026992-CES LUAN NASCIMENTO PEREIRA DE AMORIM
CAN-025743-CES LUANA KAORI SAKAGUCHI SAKAMOTO
CAN-024176-CES LUANE DE SOUZA ALVES
CAN-024453-CES LUCAS CORREA MODESTO
CAN-026750-CES LUCAS MATHEUS MARINHO DE MIRANDA
CAN-024599-CES LUCAS QUARESMA MARTINS
CAN-024639-CES LUIGGI SALGADO SANTA BRIGIDA
CAN-024301-CES LUIGI MAGELA BATALHA FALCAO
CAN-024187-CES LUIS EDUARDO RODRIGUES SOBREIRA
CAN-027524-CES LUIS FERNANDO BRASIL HOLANDA
CAN-027132-CES LUIZA AROUCK LOURENCO TAVARES
CAN-025099-CES LUIZA FERNANDES MALHEIRO
CAN-025476-CES LUIZA HELENA CARDOSO PLATILHA
CAN-024068-CES LUIZA LAMARTINE NOGUEIRA ARAUJO
CAN-024424-CES LUMA FLEURY DE FIGUEIREDO
CAN-024325-CES MANOEL SOARES DE SOUZA NETO
CAN-023892-CES MANOELA LEAO SERENI MURRIETA
CAN-025661-CES MANUEL VITOR SOUZA RIBEIRO DE AZEVEDO
CAN-027468-CES MARCELA EDUARDA LOPES MACEDO
CAN-027439-CES MARCOS VINICIUS COSTA GONCALVES
CAN-027741-CES MARIA CANDIDA DA SILVA MEIRA
CAN-026766-CES MARIA CLARA MACEDO PARDIM
CAN-025581-CES MARIA EDUARDA RIBEIRO PEREIRA
CAN-026435-CES MARIANA BRAGA ALMEIDA
CAN-025174-CES MARILIA PEREIRA COSTA
CAN-026162-CES MARINA ALICE VIDONHO DIAS FERREIRA
CAN-027572-CES MARINA VINAGRE PIRES
CAN-023886-CES MATEUS MEDEIROS DE PAIVA CAVALCANTE
CAN-024108-CES MATHEUS ARAUJO DA SILVA
CAN-023959-CES MATHEUS LOPES BITAR MESQUITA
CAN-023859-CES MAURICIO AYRES DE AZEVEDO NETO
CAN-026403-CES MURILO FARIAS DOS SANTOS
CAN-024993-CES NATHALYA BEATRIZ MACEDO SIMOES
CAN-025133-CES NICOLLE CRESPO GRANDI
CAN-024339-CES PAULA CAROLINA SANTOS DA COSTA
CAN-027667-CES PAULA DE CASSIA OLIVEIRA SOUZA
CAN-024277-CES PEDRO ALCEU LOPES BRAZAO E SILVA
CAN-027047-CES PEDRO HENRIQUE FONSECA SILVA
CAN-026459-CES PEDRO VASCONCELOS GIROTTO
CAN-025308-CES RAFAEL PAIVA PIRAJA DA SILVA
CAN-026540-CES RAUL SILVA DE AVELLAR
CAN-024134-CES REBECA KZAN AGUIAR COELHO
CAN-023855-CES RHUAN DALMASO PERES
CAN-027745-CES ROBERTO ALVES BRAGA NETO
CAN-024257-CES RODRIGO ORMANES MASSOUD
CAN-024542-CES ROGER GARCIA MATOS
CAN-024188-CES ROGER VIANNA HUHN
CAN-024442-CES ROGERIO MAGALHAES VALOIS
CAN-024600-CES RUBEM CANTAO DA SILVA NETO
CAN-027156-CES SABRINA LARISSA RIBEIRO SILVA
CAN-027519-CES SAMUEL PORTELA CASTRO
CAN-025256-CES SARAH RAQUEL ROSA AZEVEDO
CAN-026682-CES SOFIA BRIOSO LUCEIRO
CAN-023906-CES TAIS DOS SANTOS SINIMBU DIAS
CAN-026488-CES THAISSA AFONSO BARROS DA VEIGA
CAN-027122-CES THAMMIRYS CRISTIANE MIRANDA LEITE
CAN-024897-CES THAYNARA DE JESUS SALDANHA PEREIRA
CAN-025886-CES THIAGO MACIEL CARDOSO PINTO
CAN-027208-CES VICTOR CARDOSO CASTRO
CAN-027248-CES VICTOR WESLEY FURTADO LEMOS CHAVES
CAN-024093-CES VINICIUS MAFRA DIAS
CAN-027552-CES VITOR SEABRA DA SILVA
CAN-025522-CES WALESHKA MARIANA SOARES LIMA COELHO
CAN-027344-CES YAN CLAEVER RIBEIRO SANTIAGO
CAN-027319-CES YASMIM FARO DO COUTO
CAN-025792-CES YASMIN BARROS CORREA
CAN-025670-CES YASMIN NAOMI COSTA KOYAMA
CAN-024381-CES ZILDO DIAS DA SILVA NETO
Palavras-chave
COMPARTILHE