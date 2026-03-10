Em greve, professores ocupam Prefeitura de Ananindeua e bloqueiam entrada do prédio

Professores da rede municipal de Ananindeua ocuparam, na manhã desta terça-feira (10), uma área em frente à entrada da Prefeitura do município durante mais um ato da greve da categoria. Por volta das 11h, os professores ocuparam todas as faixas no sentido Ananindeua–Belém em frente à Prefeitura. Os veículos passaram apenas pela faixa do BRT. No entanto, a interdição durou apenas alguns minutos, sendo liberado às 11h07.

Mesmo após quase uma semana de greve e paralisação, os professores afirmam que seguem sem retorno concreto às reivindicações, como detalha a coordenadora-geral do Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública do Pará (Sintepp) — subsede Ananindeua, a professora Gady Mabel. Em meio ao ato, professores afirmaram que as negociações por reajuste salarial não avançaram após o prefeito Daniel Santos alegar impossibilidade financeira para atender às demandas.

"A avaliação da categoria é de que tem havido busca por diálogo com o prefeito Daniel Santos. Segundo os professores, foram apresentadas novas propostas à mesa de negociação, mas, até o momento, não houve avanço por parte da gestão municipal. Ainda conforme os docentes, o prefeito tem mantido o posicionamento inicial, alegando impossibilidade financeira para atender às demandas. A categoria, no entanto, discorda dessa avaliação e afirma que existem recursos suficientes para contemplar as reivindicações, consideradas por eles como o mínimo necessário", afirma a coordenadora.

Em balanço sobre o movimento, a representante do sindicato informou que cerca de 60% dos professores aderiram à greve, de um total de mais de mil profissionais do magistério. "Até o momento, nada. Ontem estivemos em ato em frente à Semed e não houve nenhuma proposta de reunião, nem foi marcado qualquer encontro. Por isso, hoje voltamos aqui para fazer uma nova tentativa de diálogo. A ideia é continuar acampados, ocupando a área em frente à prefeitura de Ananindeua", pontua a professora.

Mais cedo, por volta das 9h, representantes da categoria haviam se concentrado em uma praça no cruzamento da rua 2 de Junho com a rodovia BR-316, no centro da cidade, na região metropolitana de Belém. Em seguida, por volta das 10h, os manifestantes seguiram em caminhada pela BR-316 até o prédio da prefeitura, onde realizaram o ato para cobrar reajuste salarial.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento sobre o caso à prefeitura de Ananindeua. A reportagem aguarda retorno.