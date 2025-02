Cemitério São Jorge recebe limpeza e manutenção nesta quinta-feira (20)

Os cemitérios de Belém passam por uma limpeza geral para melhorar as condições dos espaços e reverter a situação de abandono e acúmulo de sujeira. Nesta quinta-feira (20), os trabalhos seguem no Cemitério São Jorge, no bairro da Marambaia, que não recebia manutenção adequada há quase três anos. A iniciativa da Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), iniciou no começo da semana e abrange outros oito cemitérios da capital paraense.

Durante a vistoria feita pela Sezel, o cenário de abandono era notável: mato alto, restos de pedaços de árvores mortas e resíduos. O projeto conta ainda com o auxílio da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap) que, por meio de parceria com a Sezel, forneceu apoio de segurança, além da mão de obra de 100 custodiados que colaboram na limpeza dos cemitérios.

A ação de limpeza da Sezel foi iniciada no dia 4 de janeiro no Cemitério Santa Izabel e dura até o momento, devido ao mau estado de conservação dos espaços.

VEJA MAIS

O diretor-geral da Sezel, Fernando Camarinha, vai acompanhar os trabalhos nesta quinta-feira e poderá atender a imprensa. Na ocasião, o diretor falará sobre o cenário de abandono dos cemitérios, constatados pela nova gestão. Os interessados podem confirmar presença pelo telefone apresentado na pauta.