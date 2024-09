Ceasa promove ação social para o público nesta quarta (18)

A Central de Abastecimento do Pará (Ceasa) vai promover, nesta quarta-feira (18) a ação social com a temática "A importância sobre a atenção à saúde mental", que será promovida a partir das 21h, em frente ao Mercado do Livre Produtor (MLP). Serviços de saúde, beleza, emissão de documentos e alimentos serão oferecidos aos participantes.

O evento deste mês, intitulado “Tá tudo bem não estar bem todo dia”, é direcionado ao público interno e externo do mercado e vai levar serviços de odontologia, consultas médicas (clínico geral, pediatra e ginecologista), enfermagem, vacinação, atendimento de farmácia, testes rápidos de HIV, sífilis e hepatite B e C, nutrição, massoterapia, corte de cabelo, emissão de documentos, distribuição de sopão, chope de frutas e água mineral, dentre outros.



Na oportunidade, serão distribuídos aos permissionários brindes feitos pela equipe do projeto Cozinha Escola, como forma de agradecimento pelas doações em hortifrútis que são feitas semanalmente por eles ao projeto Banco de Alimentos.

A ação da Ceasa conta com vários parceiros: Secretaria Estadual de Saúde (Sespa), Defensoria Pública (DPE), Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), Secretaria de Articulação e Cidadania (Seac), Polícia Civil, Studio Hair Neth Santos e Studio Jaila Torres.