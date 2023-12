Ceasa promove ação natalina com diferentes serviços à população

Funcionários, caminhoneiros, catadores e clientes da Centrais de Abastecimento do Pará (Ceasa) vão poder participar de uma ação social natalina, nesta quinta-feira, 14, a partir das 21h, na área localizada em frente ao mercado . O evento vai oferecer serviços de saúde, estética e beleza, jurídico e entre outros.

O presidente do órgão, Raimundo Santos Júnior, considera a ação como a culminância de um ano produtivo, onde os projetos da Ceasa atingiram positivamente inúmeras famílias em situação de insegurança alimentar, seguindo as diretrizes sociais e de sustentabilidade do Governo do Estado, promovendo cidadania e atuando no combate ao desperdício.

Entre os serviçoes estarão disponíveis odontologia, vacinação, enfermagem, assistência social, massoterapia, nutrição, corte de cabelo, barbeiro, design de sobrancelhas, limpeza de pele, orientações e ações extra judiciais, carteira de trabalho digital, encaminhamento com gratuidade para 2ª. via de certidão de nascimento, casamento e óbito, CPF - emissão de 2ª. via, alteração, correção, atualização cadastral e regularização -, emissão de carteira de identidade, distribuição de produtos do Cozinha Escola e sopão, dentre outros.

O evento é uma parceria entre a Ceasa, Defensoria Púbica do Estado, Cosanpa, Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), Studio Jaila Torres, Ocrim, Instituto Débora Carvalho, além de outros profissionais liberais e instituições.