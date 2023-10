Prêmio Inova Servidor 2023: projeto "Banco de Alimentos", da Ceasa, conquista 1º lugar

Como resultado de uma inciativa colocada em prática há seis meses, o projeto "Banco de Alimentos: Projeto de Preservação Ambiental e Segurança Alimentar e Nutricional", da Centrais de Abastecimento do Pará (Ceasa-PA), acaba de conquistar o 1º lugar do Prêmio "Inova Servidor 2023", na categoria Projeto Inovador em Serviços e Políticas Públicas na Administração Pública Estadual. A premiação ocorreu na quinta-feira (5), no auditório da Escola de Governança Pública do Estado.

Esse projeto já entrega mensalmente mais de uma tonelada de hortifrutis orgânicos doados pelos permissionários. Os alimentos são triados, higienizados, sanitizados e distribuídos em cestas por uma equipe multidisciplinar a familias em situação de insegurança alimentar.

A equipe multidisciplinar é formada por nutricionistas, engenheiros de alimentos, gastróloga, assistentes sociais, além de servidores administrativos.

Apaixonante

Na avaliação da coordenadora do Núcleo de Projetos e Planejamento da Ceasa, Rafaela Rios, o resultado obtido foi uma grande surpresa e satisfação. "Isso nos traz a sensação de dever cumprido com a sociedade e principalmente com aqueles que mais necessitam. O Banco de Alimentos é um projeto apaixonante para todos nós, servidores que vivenciamos o dia a dia e suas etapas, desde a coleta, preparação das cestas, entrega para as famílias. Não tem preço ver a alegria de quem recebe e ouvir os depoimentos de que aqueles hortifrutis levam lenitivo à fome de tantas pessoas", afirma, emocionada.

Como explica o diretor presidente da Ceasa, Raimundo Santos Júnior, a ideia do projeto surgiu a partir da observação do desperdício que ocorria anteriormente no mercado do entreposto. Esse desperdício abrangia cerca de dez toneladas diárias de frutas, verduras e hortaliças que não serviam para comercialização, mas que possuíam condições de alimentar e mitigar a fome de quem necessita", explicou.

"O que antes era descartado como lixo no meio ambiente, hoje alimenta centenas de famílias em situação de vulnerabilidade, cumprindo o papel social e ambiental que está entre as diretrizes fundamentais da gestão do governador Helder Barbalho", completa Raimundo Santos Júnior.

Serviço

As instituições sociais e entidades filantrópicas que quiserem se cadastrar no Banco de Alimentos, podem fazer contato com a coordenação do projeto.

Informações e inscrições:

Telefone: (91) 98604-9992

E-mail: bancodealimentos@ceasa.pa.gov.br