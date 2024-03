Ceasa oferece serviços de cidadania e saúde na segunda-feira (25); saiba o horário e o que vai ter

A Centrais de Abastecimento do Pará (Ceasa) realiza, nesta segunda-feira (25), a partir das 21 horas, uma grande ação social de Páscoa voltada ao público do mercado do entreposto - trabalhadores, permissionários, catadores e consumidores.

Com o tema da Páscoa, serão oferecidos vários serviços de cidadania, saúde, beleza e estética. A iniciativa da Ceasa conta com a parceria da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), Defensoria Pública do Estado (DPE), Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), Secretaria de Articulação e Cidadania (Seac), entre outros, além de profissionais liberais voluntários. As informações são da assessoria de comunicação da Ceasa.

O presidente da Ceasa, Raimundo Santos Júnior, destacou a importância dessa iniciativa. "Essas ações oferecem inúmeros benefícios à comunidade do nosso mercado, que, em sua grande maioria, pelo seu horário de trabalho, não encontra tempo para ir ao médico, tomar vacinas, cuidar da autoestima, tirar um documento, etc”, disse. “E nós, juntamente com nossos parceiros, levamos isso mensalmente, durante seu expediente para dentro da Ceasa. Além disso, todos esses serviços também são abertos ao público que vai até lá fazer suas compras. Desse modo, atendemos centenas de pessoas a cada mês", explicou.

O que vai ter?

Dentre os serviços oferecidos estão:

• emissão de RG, CTPS, Título de Eleitor, CPF,

• atendimento jurídico,

• vacinação,

• testes rápidos de sífilis e HIV,

• enfermagem,

• atendimento médico,

• cortes de cabelo,

• limpeza de pele,

• design de sobrancelhas,

• maquiagem,

• massoterapia.

Haverá distribuição de chope de frutas, chocolate caseiro e sopão feitos pela equipe do projeto Cozinha Escola com produtos da Ceasa. A ação é aberta ao público.