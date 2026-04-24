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Casamento Comunitário 2026 realiza o sonho de 108 casais em Belém

Em torno de 400 pessoas estiveram presentes na cerimônia

Bruno Roberto | Especial para O Liberal
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Mercado de São Brás recebeu a cerimônia e as centenas de pessoas, entre casais e convidados (Foto: Thiago Gomes/O Liberal)

Em um momento de alegria e emoção, 108 casais tiveram o sonho realizado no Casamento Comunitário 2026, realizado pela Prefeitura de Belém, no Mercado de São Brás, na manhã desta sexta-feira (25). A cerimônia deu a chance aos casais de baixa renda de oficializarem a união civil de forma gratuita.

O Casamento Comunitário reuniu mais de 400 pessoas, entre casais e convidados. A cerimônia contou ainda com DJ, coquetel e registros fotográficos, com o objetivo de transformar o momento em algo inesquecível na vida dos casais.

Um dos primeiros casais a oficializar a união é formado pela segurança Brenda Oliveira e pelo segurança Adriano Rodrigues, que comemorou o primeiro passo para uma nova fase. “É o início de uma nova vida. Um momento importante que já esperávamos”, comenta o segurança.

Emocionada, Brenda contou que os dois se conhecem há alguns anos. “Estamos juntos há dois anos, porém já nos conhecemos há sete anos. Viemos de uma amizade, que virou um namoro e, depois, o pedido”.

Além da cerimônia civil, o casal ainda pretende ter um casamento religioso. “Hoje, vamos ter um almoço em família e ainda vamos casar no religioso posteriormente”, afirma a segurança.

casamento-comuntário

No caso do casal formado pela costureira Mariluci Soares e pelo motorista de aplicativo Pablo Victor, a história aconteceu de forma rápida. Com três dias de relacionamento, passaram a morar juntos e, após oito meses, se casaram nesta sexta-feira.

“Nos conhecemos por meio de amigos. Depois de oito meses juntos, morando juntos, decidimos nos casar e hoje estamos vivendo esse momento mais feliz das nossas vidas”, narra Pablo Victor.

“Estamos realizados. Sempre foi uma vontade nossa, mas que sempre deixávamos para depois. É uma sensação de dever cumprido, pois conseguimos o que nós queríamos”, conta Mariluci Soares.

Importância do Casamento Comunitário

A designer Jessy Soares e a balconista Alyny Caminha deixaram evidente a felicidade em realizar o sonho do casamento. “Estamos muito felizes por tudo. Estávamos esperando ansiosamente por esse momento”, afirma Alyny.

O casal estava junto há mais de 10 anos. “É um momento único. Já estamos juntas há 11 anos, então estávamos esperando o momento certo para podermos oficializar. É um sonho, casar e constituir uma família”, relata Jessy Soares. “De noite, vamos ter uma festa para amigos e família, onde vamos registrar o momento de casadas”, completa.

Elas ressaltaram a importância da realização de um casamento comunitário gratuito para quem quer realizar um sonho, mas não tem condições financeiras suficientes. “É importante porque, para quem tem dívidas e que nem sempre consegue se organizar financeiramente, é uma boa oportunidade”, diz a designer.

Realização

Promovido pela Prefeitura de Belém, o Casamento Comunitário 2026 é uma iniciativa coordenada pela Secretaria Executiva de Direitos Humanos (SECDH), em parceria com o Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) e o Cartório Guedes Oliveira.

image O prefeito de Belém Igor Normando esteve presente na cerimônia (Foto: Thiago Gomes/O Liberal)

O prefeito Igor Normando acompanhou o evento e aconselhou os recém-casados. “Se eu puder fazer uma mensagem, digo que possam reafirmar os votos todos os dias, principalmente nos momentos de dificuldades”, disse. “Sem a minha esposa, muitas vezes eu não teria feito o que precisava ser feito. Se não tivermos apoio em casa, nada acontece. A vida só vale a pena se for compartilhada”, completa, ressaltando a importância do casamento.

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