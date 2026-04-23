Casamento Comunitário 2026 promove a união de 108 casais nesta sexta-feira (24), em Belém

Nesta sexta-feira (24), 108 casais de baixa renda realizarão o sonho de casar e oficializar a união civil de forma gratuita. O Casamento Comunitário 2026 será realizado no Mercado de São Brás, no bairro de São Brás, das 8h às 12h, e promete reunir mais de 400 pessoas, contando com os convidados dos casais.

Os casais terão acesso a uma cerimônia completa com toda a estrutura comemorativa, incluindo coquetel, DJ e registro fotográfico para os participantes comemorarem o momento especial.

Os casamentos comunitários oferecem aos casais de baixa renda uma possibilidade de realizar o sonho do casamento, o qual é um desejo quase impossível para muitas pessoas que não têm condições de arcar com os gastos de toda a cerimônia.

Promovido pela Prefeitura de Belém, o Casamento Comunitário 2026 é uma iniciativa coordenada pela Secretaria Executiva de Direitos Humanos (SECDH), em parceria com o Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) e o Cartório Guedes Oliveira. A ação integra a política de promoção da cidadania e inclusão social.

Serviço

Casamento Comunitário 2026

Local: Mercado de São Brás.

Endereço: Av. José Bonifácio – São Brás, Belém – PA, 66090-000.

Data: 24/04/2026 (sexta-feira).

Horário: 8h às 12h.