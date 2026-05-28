Casais realizam o sonho do casamento em cerimônia comunitária promovida pela Defensoria no Pará

A Defensoria Pública do Estado do Pará (DPE-PA) realizou, nesta quinta-feira (28), a oitava edição do Casamento Comunitário, oficializando a união civil de casais no Teatro Estação Gasômetro, em Belém. A iniciativa integrou a programação do Maio Verde, mês dedicado à valorização da Defensoria Pública.

Promovida pela Diretoria Metropolitana da instituição, em parceria com o Cartório de Registro Civil 2º Ofício Guedes de Oliveira, a cerimônia reuniu 46 casais heteroafetivos e um casal homoafetivo, todos moradores da capital paraense.

Com a realização desta edição, a Defensoria Pública do Pará alcançou a marca de 500 casais atendidos ao longo das oito edições do projeto. A ação tem como objetivo garantir o acesso à cidadania e assegurar direitos a pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Casamento comunitário Foto: Igor Mota | Especial para O Liberal Foto: Igor Mota | Especial para O Liberal Foto: Igor Mota | Especial para O Liberal Foto: Igor Mota | Especial para O Liberal Foto: Igor Mota | Especial para O Liberal Foto: Igor Mota | Especial para O Liberal Foto: Igor Mota | Especial para O Liberal

Além do simbolismo da celebração, a formalização da união civil passou a garantir aos casais segurança jurídica e acesso a direitos previdenciários, sucessórios e patrimoniais, além do reconhecimento legal da constituição familiar perante a legislação brasileira.

A diretora metropolitana da DPE-PA, Leiliana Soares, destacou a importância da iniciativa para a instituição e para as famílias beneficiadas. “Alcançar a marca de 500 casais atendidos pelo Casamento Comunitário representa muito mais do que números para a Defensoria Pública do Pará. Representa histórias de vida reconhecidas, famílias fortalecidas e direitos efetivamente garantidos. A cada edição, reafirmamos o compromisso da Defensoria Pública com a promoção da cidadania, da dignidade humana e do acesso democrático à justiça, especialmente para as pessoas em situação de vulnerabilidade social”, afirmou.

A solenidade reuniu familiares, convidados e representantes da Defensoria Pública em um momento marcado por emoção, celebração e fortalecimento da cidadania.

Na edição anterior, realizada em maio de 2025, o Casamento Comunitário da Defensoria Pública do Pará oficializou a união de 50 casais em cerimônia realizada no mesmo local.