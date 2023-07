Cartões Passe Fácil já estão sendo emitidos na Aldeia Cabana

O atendimento Passe Fácil, da Prefeitura de Belém, está sendo feito na Aldeia Cabana, em decorrência das obras de restauração do Mercado de São Brás. O horário de funcionamento do novo posto é de 8h às 16h e acesso é pela travessa Pirajá, esquina com a avenida Pedro Miranda, no bairro da Pedreira.

Os serviços que passam a ser realizados no novo posto são a emissão de 1ª e 2ª via do cartão de meia-passagem, 1ª e 2ª vias do cartão Sênior, 2ª via do cartão Especial e desbloqueio de cartão cancelado por biometria facial. Para a emissão de 1ª via da meia-passagem, é necessário fazer o agendamento no site do Passe Fácil

A entrega dos cartões já solicitados também foi transferida para a Aldeia Cabana. Esse serviço estava sendo feito no posto Bel Fácil, no Parque Shopping.

A partir de 2 de agosto o atendimento às escolas, referente à informação de alunos no sistema Passe Fácil, será feito no Posto Bel Fácil localizado no Parque Shopping, no horário de 10h às 15 h.

Esse atendimento é realizado pela Coordenadoria de Atendimento ao Usuário (Coau) da diretoria de Transporte da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), em parceria com o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo de Belém (Setransbel).