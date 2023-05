Ação cidadã oferece emissão de passe fácil, vacinação, orientação jurídica e outros serviço em Belém

Vários serviços gratuitos de saúde e de cidadania serão oferecidos para a população da capital paraense neste sábado (20), na Ação Belém Cidadã, realizada pela Prefeitura de Belém. Será das 8h às 12h30, no calçadão da avenida Portugal, no bairro da Campina. Comerciantes e ambulantes do centro comercial são os convidados especiais, mas a programação é voltada para a população em geral.

Várias secretarias municipais estão envolvidas na ação para garantir testagem de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs); cadastramento para castração de animais; vacinação contra covid-19, gripe e hepatites; vacinação antirrábica; cadastramento no CadÚnico e nos Programas Viver Belém e Bora Belém; e emissão do cartão Passe Fácil estudantil, sênior e especial.

A ação Belém Cidadã deste sábado é a primeira intervenção de uma série que está sendo planejada pela Prefeitura de Belém para o centro comercial da cidade, com o objetivo de organizar, formalizar e atrair público, no sentido de alcançar excelência de negócios do setor econômico na área.

Serviços oferecidos

- Orientação Jurídica;

- Atendimento social para cadastramento ao Programa Habitacional Viver Belém e atualização de dados para pessoas já inscritas;

- Orientação sobre como participar da seleção para aquisição de unidades habitacionais dos projetos de moradia do Programa Viver Belém;

- Cadastramento eletrônico para um número de, no mínimo, 100 famílias;

- Emissão de CTPS Digital: cadastro no SINE (Sistema Nacional de Emprego), informações sobre Seguro desemprego e intermediação de mão de obra e orientação para abertura de MEI;

- Orientação jurídica à população LGBTI+: distribuição de preservativos, distribuição de autotestes de HIV e distribuição de folders;

- CadÚnico cadastramento;

- Agendamento para o Cras;

- Orientação e cadastro Bora Belém;

- Orientação dos serviços da assistencial;

- Atendimento de avaliação nutricional individual;

- Primeira via da meia-passagem;

- Primeira via do Passe Sênior;

- Agendamento de perícia médica para primeira via do Passe Livre Especial;

- Primeira via da Credencial de Estacionamento para Pessoas idosas e com Deficiência (PCD);

- Segunda via da meia-passagem, passe sênior, passe especial e credencial de estacionamento;

- Educação para o Trânsito (Infantil);

- Atendimento sobre processos administrativos dos servidores;

- Informação sobre os processos administrativos dos servidores;

- Informação sobre os cursos de formação para servidores e seus dependentes, incluindo a pré-inscrição aos cursos de graduação oferecidos pela Unama, com desconto e informações sobre outras universidades;

- Informações sobre empréstimo consignado ao servidor;

- Informações sobre os Projetos da Bacia da Estrada Nova;

- Promoção de atividades de bem-estar e qualidade de vida para a comunidade;

- Testagem rápida de IST;

- Cadastro de Castração;

- Vacinas - humana (contra covid-19, gripe e hepatites) e animal (antirrábica);

- Boas práticas de manipulação de alimentos;

- Busca Ativa do Programa Alfabetiza Belém;

- Relações Étnico-Raciais: Roda de Conversa com o tema “Piadas? Quem ri delas?”;

- Oficina sobre Dignidade Menstrual e Distribuição de Absorventes;

- Emissão de Guia - IPTU e TLPL, Parcelamento de Débitos, Orientação de ITBI, Informação sobre processo Eletrônico, informações Jurídicas (de IPTU / TLPL / ISSPF / ISSPJ;

- Apresentação da Banda da Guarda Municipal de Belém;

- Promoção de atividades de bem-estar e qualidade para mulheres;

- Informações sobre o Crédito Solidário;

- Informações sobre os cursos Donas de Si;

- Atendimento psicossocial e jurídico;

- Vivência e dança para mães, bebês e gestantes;

- Entrega de mudas de plantas ornamentais;

- Oficina de compostagem;

- Atendimento sobre licenciamento ambiental e outros.