Carros velhos e abandonados ainda são um problema em Belém; veja como denunciar

Desde janeiro de 2025, mais de 60 operações para remoção de veículos abandonados e para resolver estacionados em locais proibidos e outras infrações de trânsito foram realizadas em Belém. A força-tarefa faz parte do programa "Belém em Ordem" realizado pela Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública e Mobilidade (Segbel).

Realidade ainda presente

No entanto, a presença de carros abandonados ainda é uma realidade presente na vida de muitas pessoas que moram na capital paraense, prejudicando a mobilidade e a circulação de pedestres. Na Travessa Barão do Triunfo com Avenida Visconde de Inhaúma, no bairro da Pedreira, em Belém, 9 carros velhos e abandonados têm tirado o sono dos moradores. O registro foi feito na manhã desta quinta-feira (22).

Carros abandonados Foto: Wagner Santana Foto: Wagner Santana Foto: Wagner Santana Foto: Wagner Santana Foto: Wagner Santana Foto: Wagner Santana Foto: Wagner Santana Foto: Wagner Santana

Os veículos abandonados deixam a via intrafegável. Segundo relatos dos moradores ouvidos pela reportagem, já ocorreram várias brigas entre a vizinhança por conta dessa situação e esses carros já estão há mais de 5 anos nesse estado. Os moradores contam que não conseguem estacionar os seus veículos por conta do excesso de carros abandonados na área.

“Eu não consigo entrar em casa, os carros de aplicativo tem que parar longe de casa e, quando chove, é pior porque eu tenho que me molhar todo. Esses carros aí são um perigo, além do risco de acidente, tem o risco de doenças também, porque acumula água.”, comenta o aposentado Arlindo Almeida, de 77 anos. Segundo ele, a situação dificulta a sua condição locomoção limitada, causada por conta de problemas de saúde.

Além disso, os moradores denunciaram que os carros ocupam a calçada de boa parte da via e, por conta disso, não conseguem andar pelo trecho com tranquilidade.

O veiculo estaria em estado de abandono há pelo menos 5 anos. (Foto: Wagner Santana)

Para o aposentado, a retirada desses carros em situação de abandono representaria mais segurança e qualidade de vida. “ Se tirarem esses carros daqui vai melhorar muito. Tem bichos dentro desses carros, a água acumula porque ela não consegue passar.”, afirma.

O militar Joaquim Lima, 73, acredita que a punição deveria ser mais severa para quem abandona carros em vias públicas. “Esses carros deveriam ser guinchados até o dono pagar multa, alguém ainda pode se ferir com esses carros que estão todos quebrados.”, declara.

Operação Belém em Ordem

No último domingo, 18, uma ação realizada pela Segbel com participação de agentes da Guarda Municipal de Belém (GMB) e da Polícia Militar do Estado removeu 11 carcaças de veículos na Avenida Pedro Miranda, entre a Avenida Dr. Freitas e a travessa Alferes Costa, no bairro da Pedreira. Os veículos foram removidos após meses ocupando a via pública. A ação integra o cronograma da operação Belém em Ordem e foi realizada após denúncias dos moradores.

Em nota enviada na quarta-feira (21), a Segbel informou que “Não há sanções legais diretas, uma vez que não possuem registros administrativos ativos nos órgãos de trânsito. Nesses casos, a remoção ocorre com o objetivo de promover o ordenamento e a desobstrução do espaço público.”

Como denunciar

A população pode colaborar com as ações de fiscalização por meio de denúncias enviadas à Ouvidoria da Segbel, pelo número (91) 98415-4587 (WhatsApp exclusivo). As informações serão encaminhadas à equipe de trânsito e consideradas na programação das próximas operações.