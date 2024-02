Carnaval 2024: Terminal Hidroviário de Belém registra grande movimentação, nesta sexta-feira (9)

A movimentação de saída da capital paraense é intensa nesta sexta-feira (9), no Terminal Hidroviário de Belém. Seja para curtir a folia no feriado prolongado do Carnaval, descansar ou até mesmo trabalhar, o público seguia rumo às cidades do interior do Estado, e os municípios do Arquipélago do Marajó eram os destinos mais procurados entre os passageiros.

Renata Santtis (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

Por volta das 8hrs da manhã o fluxo de pessoas era grande no embarque e desembarque em Belém. A maquiadora Renata Santtis, 32 anos, aguardava para viajar para o município de Ponta de Pedras, na ilha do Marajó. Ela, o marido e as três filhas estavam ansiosos para curtir os bloquinhos de carnaval da cidade marajoara.

“Vou ficar na casa dos meus pais. A gente é natural de Ponta de Pedras mas mora no Rio de Janeiro e sempre que conseguimos estamos aqui no estado para aproveitar essas datas de folga. Queremos curtir com a família que está lá, matar a saudade e participar de todos os bloquinhos que conseguirmos. Meus pais são festeiros, então tudo vira uma grande diversão”, afirma.

Mariana Rampim (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

Mariana Rampim, 39 anos, é de São Paulo mas deixa claro o amor pelo Pará. Nesse feriado, a marketing escolheu a cidade de Soure como destino para um “Carnaval diferente”.

“Vou pra Ilha do Marajó, dançar um carimbó e curtir o carnaval. Pretendo fazer trilhas, tomar banho de rio, comer uma muçarela de búfala, encontrar uma pajé para me benzer, fazer uma reza. Quero aproveitar bastante. Estou indo sozinha e já tem um guia me esperando lá porque é a primeira vez que vou à cidade. Já conheço Santarém e Belém. Adoro o tucupi, o filhote, o tacacá. E agora vou conhecer a ilha”, conta Mariana.

Erik Patrik Costa (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

Entre os passageiros ainda havia pessoas com planos de unir o trabalho ao lazer. Erik Patrik Costa, que é dançarino, levava na mala um figurino especial para participar de um concurso de carnaval LGBT+, em Soure. Além da disputa, ele ia aproveitar para se divertir nas horas vagas.

“Quero aproveitar pra participar dos concursos e também curtir. Sempre gosto desses feriados porque posso ir nos concursos e depois sair para passear e me divertir. Esse é um mês em que a gente da comunidade LGBT se identifica muito. Mostramos o que realmente a gente gosta e ama fazer. E além disso, também dá para ganhar um dinheiro, né?!” diz.

Para curtir o carnaval, Daniele Moraes, 34 anos, que é técnica em reabilitação, se organizou com um grupo de dez pessoas. Entre familiares e amigos, todos aguardavam para embarcar rumo a Soure, onde iriam aproveitar a folia.

“Nossa expectativa é relaxar e se divertir um pouco também. Vamos ficar na casa de familiares. Nossa programação é certa: ir à praia, beber, comer e agora pular o carnaval. Vamos ficar uma semana para descontrair um pouco, desacelerar e descansar também”, garante.