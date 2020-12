Capital tem vacinação antirrábica em vários pontos da cidade

Neste sábado, até às 13h, a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), realiza mais uma etapa da Campanha de Vacinação Antirrábica de cães e gatos. O serviço está sendo oferecido em 15 postos, dos distritos administrativos da Sacramenta e Entroncamento, abrangendo 13 bairros: Marambaia, Val-de-cans, Souza, Curió-Utinga, Águas Lindas, Castanheira, Umarizal, Pedreira, Sacramenta, Telégrafo, Maracangalha, Barreiro e Fátima.

Os atendimentos começaram às 8h e em um dos postos, localizados na praça do Marex, por volta das 9h30, o movimento estava bem tranquilo. Até aquele horário, no posto, cerca de vinte animais haviam sido imunizados contra a raiva. “É muito importante a imunização do PET pra justamente prevenir da doença tanto o animal quanto o proprietário. Essa campanha continua, vamos até o dia 19 de dezembro e nós estamos fazendo agora por esquema de distrito”, explicou Ana Carolina Pereira, auxiliar de veterinário do bloco cirúrgico e que está coordenando os trabalhos no Posto do Marex.

“A pessoa que vier não precisa trazer carteirinha de vacinação animal, até porque somente o veterinário pode manipular. O proprietário chega com o animal aqui, a gente libera o comprovante e o proprietário anexa na carteira. Se não quiser trazer o animal, pode trazer isopor com gelo que a gente libera as doses para aplicar em casa”, completou Ana Carolina.

Segundo ela, a resposta da sociedade para a Campanha de Vacinação tem sido muito boa. “A população que não consegue trazer o PET no sábado, a gente pede que eles procurem o Centro de Controle de Zoonoses todas as quintas-feiras, de 8h às 15h, temos vacinas também lá”.

O marítimo Max Rogério Matos, de 38 anos, levou a gata de estimação da família para vacinar neste sábado. “A gente não tinha o costume de ter animais em casa, pelo fato do espaço ser pequeno, estamos ampliando. Agora, com a possibilidade, a gente criou o nosso segundo animal, que é uma gata, e a gente teve sempre essa preocupação de querer deixar os animais vacinados para que nenhum mal aconteça com a gente ou com terceiros, com pessoas que possam adquirir alguma doença transmitida pelos animais”.

Ele conta que soube da campanha através da esposa, que viu pela internet. “E ela me informou e a gente está vindo aqui hoje, porque é super importante para a saúde de todos”.

Fátima Santos, técnica de arquitetura de 19 anos, passou por um dos postos, se informou e também resolveu levar a cachorra de estimação que vive com a família há seis anos. “É preciso tomar esse cuidados porque o animal faz parte da família, a gente ama”.

Segundo informações divulgadas pela Prefeitura, a vacinação antirrábica de cães e gatos será feita por profissionais do Centro de Controle de Zoonoses e visa proteger os animais de uma possível ocorrência de caso de raiva e contribui para que esse agravo seja controlado no município, protegendo a saúde humana. A vacinação é gratuita e indicada para animais a partir dos três (3) meses de idade que estejam saudáveis. A Sesma recomenda que apenas uma pessoa (tutor) compareça levando o animal e que cães estejam com coleiras e focinheiras e os gatos em caixa de transporte. O uso de máscara é obrigatório para todos os tutores.

Abaixo, os postos de vacinação:

- Distrito do Entroncamento – 8h às 13h

1. Praça Dom Alberto Ramos - Av. Rodolfo Chermont

2. Praça Tancredo Neves - Pass. Dalva

3. Praça Dom Mário Miranda de Villas Boas (Praça do Marex) - Av. Júlio César

4. Associação Desportiva do Bairro do Souza (Conjunto Império Amazônico) - Av. Almirante Barroso - Ao lado da Cesupa

5. Praça Canto do Curió Utinga - Pass. Cruzeiro - Próx.ao Parque do Utinga

6. Volante Bairro Águas Lindas - Rua Osvaldo Cruz/Rua Terezinha/Rua Primavera de Barros e Av. Carlos Prestes e ruas adjacentes

7. Volante Bairro Castanheira - Conjunto Basa (Tv.Bastos)/Santo Antônio/Pass.Coração de Jesus/Pass.Aidee e Pass. Mariano e ruas adjacentes

- Distrito da Sacramenta – 8h às 13h

1. Praça Eneida de Moraes - Av. Alcindo Cacela, entre R.Bernal do Couto e Ferreira Pena

2. Canteiro Central da Av.Marquês de Herval,entre Tv.Pirajá e Enéas Pinheiro - Av.Marquês de Herval, entre Tv. Pirajá e Enéas Pinheiro

3. Praça João Dias Paes (Jaú) - Av. Senador Lemos

4. Santuáro de Nsa. Senhora do Perpétuo Socorro - Rod. Arthur Bernardes, nº 459 - Entre Padre Julião e Pass. Brotinho

5. Unidade Municipal de Saúde Paraíso dos Pássaros - Rua Miramar, entre Rua WE-7 e Rua Rio Solimões

6. Estratégia Saúde da Família Barreiro I - Pass.Mirandinha, entre Canal São Joaquim e Pass. Caju

7. Volante Bairro de Fátima - Rua Domingos Marreiros, Rua Antônio Barreto, Rua Diogo Móia, entre Av. José Bonifácio e Tv.9 de Janeiro

8. Volante Bairro da Sacramenta - Rua Cláudio Bordalo/ Av. Júlio César e Passagem Salvador e ruas adjacentes.