Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

‘Cap30’, ipê e gavião: Bosque Rodrigues Alves faz 142 anos com atrações educativas e ambientais

Com atividades especiais, Jardim Botânico da Amazônia promove a conscientização ambiental e inaugura atrações inéditas, como a capivara "Cap30", atração que encanta o público.

Jéssica Nascimento

O Bosque Rodrigues Alves comemora 142 anos de história com uma programação de atividades educativas, culturais e ambientais, neste sábado (30/08) e domingo (31/08). A celebração conta com a participação de diversas instituições acadêmicas e ambientais, além de marcar a inauguração de novos recintos para a fauna local, incluindo a capivara "Cap30", que já é uma das atrações do espaço. O evento destaca ainda a importância do espaço como um centro de educação ambiental e preservação da biodiversidade amazônica.

image (Foto: Wagner Santana)
image Parte do Bosque Rodrigues Alves. (Foto: Wagner Santana)

A nova moradora: a capivara "Cap30"

A grande novidade deste aniversário é a chegada da capivara, apelidada de "Cap30", que atraiu o olhar da comunidade. Após ser resgatada em Cametá, a capivara foi acolhida pelo Bosque Rodrigues Alves, onde passou por um processo de adaptação. 

image Ellen Eguchi. (Foto: Wagner Santana)

O animal, que foi criado como estimação por uma família, agora tem um recinto especial para garantir seu bem-estar e facilitar o contato seguro com o público. 

image "Cap30". (Foto: Wagner Santana)

"A capivara é herbívora e, além de ser uma atração, é importante para sensibilizar a população sobre como conviver de maneira harmônica com esses animais", explica Ellen Eguchi, médica veterinária e Diretora do Departamento de Gestão de Áreas Especiais (DGAE) do Bosque.

image (Foto: Wagner Santana)

Parcerias que fortalecem a programação

A programação do aniversário do Bosque conta com a colaboração de diversas instituições, como a Universidade Federal do Pará (UFPA), a Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), o Instituto Descarte Correto e o grupo Urban Sketchers Belém (USK Belém)

image (Foto: Wagner Santana)

Essas parcerias enriquecem a proposta educativa e de conscientização ambiental do evento. Maria Eduarda Quaresma, estagiária do Bosque e participante da organização, destaca que o Bosque é um importante espaço de educação ambiental, essencial para a conscientização sobre a biodiversidade amazônica. 

image (Foto: Wagner Santana)

"Em Belém, a educação ambiental é crucial, já que estamos constantemente em contato com a natureza", afirma.

Bosque como espaço de conexão com a natureza

A médica farmacêutica Evelly Cunha, que visitou o Bosque com o filho, destaca o valor do local como um espaço de conexão com a natureza. 

"O Bosque representa contato com a natureza e é fundamental para o desenvolvimento das crianças", diz. 

Ela ainda elogia a organização do evento e a preservação do Bosque, que mantém sua importância como um refúgio da Amazônia no meio da cidade.

image Evelly Cunha. (Foto: Wagner Santana)

Alieny Almeida, assistente social e frequentadora assídua do Bosque, reforça a relevância do espaço para a socialização das crianças. 

"É maravilhoso ver as crianças interagindo com a natureza e aprendendo sobre o meio ambiente", comenta.

image Alieny Almeida. (Foto: Wagner Santana)
image (Foto: Wagner Santana)
image (Foto: Wagner Santana)

 

 

 

 

 

Programação Completa:

30/08 (Sábado):

  • Apresentação da capivara "Cap30";
  • Inauguração do Herpetário (exposição de répteis e anfíbios);
  • Novo recinto do Gavião-Gato e Lago dos Cágados;
  • Trilha monitorada com alunos do projeto "Visitas Monitoradas em Parques Urbanos da Grande Belém";
  • Plantio simbólico de ipê amarelo;
  • Ação do Instituto Descarte Correto (coleta de resíduos eletrônicos);
  • Atividades "Vetkids - Petvet".
     

31/08 (Domingo):

  • Trilha monitorada com alunos do projeto "Visitas Monitoradas em Parques Urbanos da Grande Belém";
  • Exposição de sementes e animais taxidermizados;
  • Laboratório de sementes para o público infantil;
  • Atividades educativas com alunos do projeto "Toxoplasmose em Parque Urbano";
  • Exposição de fotos nas Ruínas do Castelo;
  • Atividades do grupo Urban Sketchers Belém (USK Belém).
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

bosque rodrigues alves

programação especial de aniversário do Bosque Rodrigues Alves

Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Vai de ônibus!

Saiba o que fazer e como chegar de ônibus ao Mercado de São Brás, em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Mercado de São Brás, onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

28.08.25 17h29

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Pronto Socorro Mário Pinotti (PSM da 14) em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Pronto Socorro da 14, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo hospital

27.08.25 15h50

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Terminal Hidroviário de Belém

Descubra como ir de ônibus ao Terminal Hidroviário, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

26.08.25 16h40

CURIOSIDADE

Além da capital paraense, quantas cidades com o nome ‘Belém’ existem no Brasil?

A nomeação da cidade não existe apenas no Pará, mas sim pelo país todo. Confira!

25.08.25 15h15

MAIS LIDAS EM BELÉM

Belém

Segurança revista 'espírito' em empresa de Outeiro e pede demissão; entenda

Caso aconteceu em portaria de empresa no distrito de Belém; câmeras não registraram a pessoa abordada pelo vigilante

28.08.25 16h56

EXPO AÇAÍ COM FARINHA

Belém recebe 'Expo Açaí com Farinha: Mistura de Tradição e Inovação', no Teatro Estação Gasômetro

Participarão do evento de valorização da culinária e cultura amazônica, produtores, artesões, chefs, artistas e empreendedores

26.08.25 16h32

GRADUAÇÃO

Processos seletivos da Uepa abrem inscrições nesta terça-feira (2), com mais de 4 mil vagas

A Universidade do Estado do Pará divulgou, nesta quinta-feira (28), os editais que regulamentam os Processos Seletivos 2026 (Prosel)

28.08.25 15h39

PETS

Conheça as regras e direitos de tutores e animais em condomínios

Em alguns casos, os conflitos podem até mesmo resultar em disputas judiciais envolvendo animais

24.08.25 9h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda