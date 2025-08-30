‘Cap30’, ipê e gavião: Bosque Rodrigues Alves faz 142 anos com atrações educativas e ambientais

O Bosque Rodrigues Alves comemora 142 anos de história com uma programação de atividades educativas, culturais e ambientais, neste sábado (30/08) e domingo (31/08). A celebração conta com a participação de diversas instituições acadêmicas e ambientais, além de marcar a inauguração de novos recintos para a fauna local, incluindo a capivara "Cap30", que já é uma das atrações do espaço. O evento destaca ainda a importância do espaço como um centro de educação ambiental e preservação da biodiversidade amazônica.

(Foto: Wagner Santana)

Parte do Bosque Rodrigues Alves. (Foto: Wagner Santana)

A nova moradora: a capivara "Cap30"

A grande novidade deste aniversário é a chegada da capivara, apelidada de "Cap30", que atraiu o olhar da comunidade. Após ser resgatada em Cametá, a capivara foi acolhida pelo Bosque Rodrigues Alves, onde passou por um processo de adaptação.

Ellen Eguchi. (Foto: Wagner Santana)

O animal, que foi criado como estimação por uma família, agora tem um recinto especial para garantir seu bem-estar e facilitar o contato seguro com o público.

"Cap30". (Foto: Wagner Santana)

"A capivara é herbívora e, além de ser uma atração, é importante para sensibilizar a população sobre como conviver de maneira harmônica com esses animais", explica Ellen Eguchi, médica veterinária e Diretora do Departamento de Gestão de Áreas Especiais (DGAE) do Bosque.

(Foto: Wagner Santana)

Parcerias que fortalecem a programação

A programação do aniversário do Bosque conta com a colaboração de diversas instituições, como a Universidade Federal do Pará (UFPA), a Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), o Instituto Descarte Correto e o grupo Urban Sketchers Belém (USK Belém).

(Foto: Wagner Santana)

Essas parcerias enriquecem a proposta educativa e de conscientização ambiental do evento. Maria Eduarda Quaresma, estagiária do Bosque e participante da organização, destaca que o Bosque é um importante espaço de educação ambiental, essencial para a conscientização sobre a biodiversidade amazônica.

(Foto: Wagner Santana)

"Em Belém, a educação ambiental é crucial, já que estamos constantemente em contato com a natureza", afirma.

Bosque como espaço de conexão com a natureza

A médica farmacêutica Evelly Cunha, que visitou o Bosque com o filho, destaca o valor do local como um espaço de conexão com a natureza.

"O Bosque representa contato com a natureza e é fundamental para o desenvolvimento das crianças", diz.

Ela ainda elogia a organização do evento e a preservação do Bosque, que mantém sua importância como um refúgio da Amazônia no meio da cidade.

Evelly Cunha. (Foto: Wagner Santana)

Alieny Almeida, assistente social e frequentadora assídua do Bosque, reforça a relevância do espaço para a socialização das crianças.

"É maravilhoso ver as crianças interagindo com a natureza e aprendendo sobre o meio ambiente", comenta.

Alieny Almeida. (Foto: Wagner Santana)

(Foto: Wagner Santana)

(Foto: Wagner Santana)

Programação Completa:

30/08 (Sábado):

Apresentação da capivara "Cap30";

Inauguração do Herpetário (exposição de répteis e anfíbios);

Novo recinto do Gavião-Gato e Lago dos Cágados;

Trilha monitorada com alunos do projeto "Visitas Monitoradas em Parques Urbanos da Grande Belém";

Plantio simbólico de ipê amarelo;

Ação do Instituto Descarte Correto (coleta de resíduos eletrônicos);

Atividades "Vetkids - Petvet".



31/08 (Domingo):

Trilha monitorada com alunos do projeto "Visitas Monitoradas em Parques Urbanos da Grande Belém";

Exposição de sementes e animais taxidermizados;

Laboratório de sementes para o público infantil;

Atividades educativas com alunos do projeto "Toxoplasmose em Parque Urbano";

Exposição de fotos nas Ruínas do Castelo;

Atividades do grupo Urban Sketchers Belém (USK Belém).