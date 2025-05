Campanha une inclusão digital e proteção ambiental com arrecadação de eletrônicos em Belém

Neste sábado (24/05), o bairro do Bengui, em Belém (PA), é palco da campanha “Vivendo o Presente, Projetando o Futuro: Cuidar do Meio Ambiente é Defender Crianças e Adolescentes”, uma iniciativa do Centro de Inclusão Digital (CID), ligado ao Movimento República de Emaús. O objetivo é arrecadar equipamentos eletrônicos usados para recondicionamento e utilização em ações de inclusão digital, educação ambiental e capacitação profissional de adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade.

(Foto: Igor Mota)

Uma segunda chance para equipamentos e pessoas

Os equipamentos eletrônicos doados passam por triagem e recondicionamento realizados por voluntários e alunos dos cursos oferecidos pelo CID. Esses dispositivos, muitas vezes descartados como lixo eletrônico, ganham novo propósito: são utilizados em cursos gratuitos de informática básica, manutenção de computadores, recondicionamento e até robótica.

Débora Ribeiro, coordenadora da República do Pequeno Vendedor, destaca que o impacto vai além da tecnologia:

“No movimento do Emaús, esse equipamento é transformado em cidadania. É uma forma da gente defender direitos em um cenário onde muitas vezes eles não existem.”

Em 2024, mais de 1.500 itens foram doados. A expectativa é superar esse número em pelo menos 50% neste ano.

Débora Ribeiro. (Foto: Igor Mota)

Do lixo eletrônico ao laboratório de informática

Além do uso administrativo interno, os computadores recondicionados estruturam laboratórios de informática acessíveis à comunidade.

Os cursos são direcionados a jovens de 14 a 24 anos e visam não apenas capacitar, mas abrir portas para o mercado de trabalho — como aconteceu com Josué Sodré, ex-aluno do CID:

“Hoje sou profissional de TI graças ao curso. Esses eventos de arrecadação viabilizam a continuidade dos cursos gratuitos e ajudam outros jovens como eu a se profissionalizar.”

Josué Sodré. (Foto: Igor Mota)

Educação ambiental, geração de renda e fortalecimento familiar

O Movimento Emaús articula diversas frentes que se complementam. Enquanto os cursos oferecem capacitação tecnológica, outros projetos envolvem arte, cultura, esporte, fortalecimento de vínculos familiares e geração de renda, como a produção e venda de mudas ou o projeto “Elas Em Movimento”, voltado ao empoderamento de mulheres da comunidade.

“A gente não tem como defender o direito dos adolescentes sem defender o meio ambiente”, resume Débora Ribeiro.

A campanha também promove oficinas em escolas públicas e espaços comunitários, reforçando a conscientização sobre o reaproveitamento de eletrônicos e os impactos positivos da reciclagem digital.