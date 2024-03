Campanha de vacinação contra Influenza chega ao penúltimo dia com 20% de cobertura vacinal

A campanha de vacinação contra Influenza chega ao último dia na quinta-feira (29), com apenas 20% de cobertura vacinal, em Belém. O número de casos da doença aumentou 275% entre 2022 e 2023. Foram 33 casos no ano retrasado e 124, no ano passado. Até o momento, neste ano, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) já contabilizou 15 pessoas infectadas por Influenza. Nesta quarta (28), um posto de saúde no bairro de Fátima registrou lotação de público em busca da vacina.

VEJA MAIS

Quem deixar de se vacinar na quinta-feira, 29, não vai mais encontrar imunizantes contra Influenza em Belém. É o que informa a Sesma, em nota:

"As doses de vacinação contra a gripe não seguirão mais disponíveis nos postos de saúde. Com encerramento da campanha, a próxima oportunidade de vacinação é somente no 2º semestre com a nova campanha para região Norte. Segue a vacinação contra Covid-19 e rotina dos calendários nacionais de vacinação para crianças, adolescentes, adultos e idosos".