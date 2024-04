Campanha de arrecadação de lixo eletrônico terá ação itinerante em shopping na BR-316

A campanha de arrecadação de resíduos eletrônicos na capital paraense segue sendo realizada e conta com mais uma ação, na próxima sexta-feira (5), no shopping Castanheira, localizado na rodovia BR-16. Entre o lixo eletrônico que pode ser entregue no ponto de coleta, que estará disponível no hall de entrada do shopping, estão aparelhos celulares, carregadores, computadores, placas eletrônicas, televisores, pilhas e baterias, câmeras fotográficas e eletroeletrônicos, entre outros.

VEJA MAIS

A iniciativa visa conscientizar a população sobre a importância do descarte correto desse tipo de resíduos, compostos por equipamentos e componentes eletrônicos que não são mais utilizados. Esses materiais podem conter substâncias tóxicas, que se forem descartados inadequadamente podem contaminar o meio ambiente e causar danos à saúde humana e ao meio ambiente.

A ação é realizada pela Prefeitura de Belém em parceria com o Instituto Descarte Correto, Equatorial Pará, por meio do projeto E+ Reciclagem, e o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.

Com informações da Agência Belém

Eva Pires (estagiária sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)