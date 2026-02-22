Campanha da Fraternidade 2026 destaca moradia como direito essencial e mobiliza fiéis em Belém

Lançada em todo o Brasil na Quarta-Feira de Cinzas, 18 de fevereiro, pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a Campanha da Fraternidade 2026 traz como tema “Fraternidade e Moradia” e o lema “Ele veio morar entre nós” (Jo 1,14). A iniciativa busca despertar a consciência sobre o direito à moradia digna e chama a atenção para a realidade de milhões de brasileiros sem acesso a habitação adequada. Na Arquidiocese de Belém, a abertura oficial ocorreu neste sábado (21) e domingo (22), com missas presididas pelos bispos nas oito Regiões Episcopais. Na manhã de domingo, a celebração foi conduzida pelo arcebispo metropolitano, dom Júlio Endi Akamine, na Basílica Santuário Nossa Senhora de Nazaré, reunindo fiéis de paróquias, pastorais, movimentos e novas comunidades.

Moradia como espaço de relações e dignidade

Durante a homilia, dom Júlio Endi Akamine destacou que a Quaresma é um período de preparação para a Páscoa, mas também um tempo de conversão e reflexão social.

“A Quaresma é a preparação para as celebrações pascais — morte e ressurreição de Jesus Cristo. É também o tempo da Campanha da Fraternidade. Com o tempo de conversão, de nós voltarmos para Deus e para os irmãos e irmãs, a Campanha da Fraternidade deste ano sugere a fraternidade e a moradia”, afirmou.

O arcebispo ressaltou que o conceito de moradia vai além da estrutura física. “Moradia não é somente um lugar físico. É o lugar das relações fundamentais da vida da gente. Cuidar da moradia significa cuidar das pessoas e das nossas famílias”, completou.

Quaresma como tempo de mudança pessoal

Entre os fiéis que participaram da celebração, a estudante Maria Luiza Monteiro destacou a importância do período quaresmal como oportunidade de transformação individual.

“O início da Quaresma é algo bem importante porque várias pessoas têm muitos vícios, várias coisas que elas fazem no cotidiano que dependendo do contexto são coisas ruins pra elas e trazem consequências que podem fazer muito mal tanto pra gente quanto pra nossa vida”, disse.

Para ela, o período é propício para rever atitudes. “Eu acho que o início da Quaresma é um bom começo pra parar com vícios que fazem muito mal”, acrescentou.

A estudante Paula Mesquita também enfatizou o significado espiritual do momento. “O início da Quaresma é um momento onde todo mundo gosta de fazer as coisas do mundo e presta mais atenção em Deus. O tema da Campanha da Fraternidade deste ano eu achei um tema muito legal. Achei muito importante”, afirmou.

Fé, gratidão e compromisso

Presente em todas as celebrações dominicais na Basílica, o professor de Educação Física Andrey Souza ressaltou a dimensão pessoal da fé e o compromisso com a devoção.

“A Campanha da Fraternidade deste ano é uma campanha muito importante principalmente para nós, devotos de Nossa Senhora de Nazaré. Todos os domingos eu compareço aqui na Basílica de Nazaré. Nossa Senhora de Nazaré me ajudou em muitas conquistas”, declarou.

Ele reforçou que a participação nas missas é uma forma de gratidão e cuidado com a família. “É um dever meu estar aqui todo domingo nesse mesmo horário. É um prazer acordar cedo e estar aqui fazendo minhas orações, pedindo pela minha família. Então, é um domingo muito importante pra mim.”