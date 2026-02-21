Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Campanha da Fraternidade 2026: Belém tem Pastoral do Povo de Rua

Com o tema “Fraternidade e Moradia”, a abertura da programação começou no sábado (21) e continua neste domingo (22); o objetivo da Pastoral é atender pessoas em situação de rua, sendo presença junto a elas e incentivando o acesso às políticas públicas

Fernando Assunção (Especial para O Liberal)
fonte

As ações acontecem às quartas-feiras e aos domingos, sempre a partir das 16h, quando os voluntários vão às ruas para dialogar, conhecer histórias e compreender os motivos que levaram aquelas pessoas à situação de vulnerabilidade. (Arquivo Pessoal)

Com o tema “Fraternidade e Moradia” e o lema “Ele veio morar entre nós” (Jo 1,14), a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) lançou a Campanha da Fraternidade 2026. A iniciativa convida à reflexão sobre o direito à moradia digna e a realidade habitacional no Brasil, especialmente diante do crescimento da população em situação de rua.

Na Arquidiocese de Belém, a abertura oficial da campanha começou no sábado (21) e continua neste domingo (22), com celebrações simultâneas nas oito Regiões Episcopais. A programação deve reunir fiéis de paróquias, pastorais, movimentos e novas comunidades em torno do debate sobre políticas públicas e ações concretas de enfrentamento ao déficit habitacional.

Em sintonia com o tema proposto para este ano, a Arquidiocese destaca a atuação da Pastoral do Povo de Rua em Belém. A iniciativa é coordenada pela missionária do Coração Eucarístico, Eugênia Costa, que explica que o objetivo principal da Pastoral é atender pessoas em situação de rua, sendo presença junto a elas e incentivando o acesso às políticas públicas.

Segundo a religiosa, a pastoral já possui mais de 20 anos de caminhada em nível nacional. Em Belém, porém, começou a se estruturar de forma mais efetiva a partir de abril de 2025, quando o grupo passou a visitar ruas, praças e marquises da cidade para escutar e atender as necessidades dessa população.

Atualmente, as ações acontecem às quartas-feiras e aos domingos, sempre a partir das 16h, quando os voluntários vão às ruas para dialogar, conhecer histórias e compreender os motivos que levaram aquelas pessoas à situação de vulnerabilidade. “Mais do que assistência imediata, queremos ser escuta e presença”, reforça.

Casa do Pão e fundo de solidariedade

Um dos principais projetos em andamento é a criação de uma casa de acolhimento, que receberá o nome de “Casa do Pão”. O espaço deverá funcionar como ponto de apoio para rodas de conversa, orientações sobre direitos e encaminhamentos para serviços públicos, como restaurantes populares e abrigos municipais.

A Pastoral ainda não possui sede própria, mas articula parcerias para viabilizar o espaço. A prioridade também é reconhecida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém, Dom Paulo Andreolli, que acompanha a iniciativa.

Outro objetivo é a criação de um fundo de solidariedade, formado a partir das campanhas realizadas ao longo do ano, destinado a fortalecer o trabalho junto às pessoas em situação de rua.

Realidade crescente e desafio social

De acordo com o Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua, Belém tem 1.474 pessoas em situação de rua. No Brasil, são 327.925. A coordenação da Pastoral alerta que a população em situação de rua tem aumentado não apenas em Belém e no Brasil, mas no mundo todo. 

A missionária ressalta que quanto mais tempo uma pessoa permanece nas ruas, maiores são as dificuldades para sair dessa condição. Além da vulnerabilidade social, há a violência e a invisibilidade que marcam o cotidiano dessa população.

“A Campanha da Fraternidade vem ajudar a gente a perceber essa realidade que muitas vezes é invisível e a pensar caminhos para superar esse problema”, destaca irmã Eugênia.

Com o tema da moradia em evidência, a Igreja em Belém reforça o chamado à fraternidade e à responsabilidade coletiva, unindo fé e compromisso social em favor dos que mais precisam, como ressalta o Padre Renilson Macedo, coordenador regional das Pastorais da CNBB. 

“O tema da nossa campanha deste ano alerta para as moradias precárias, mas, no caso, da população de rua, elas sequer têm moradia. Isso é uma profunda degradação do direito à dignidade da pessoa humana. A rua não é moradia, por isso foi abolido o termo ‘morador de rua’”, enfatiza.

Moradia como direito, não mercadoria

De acordo com o padre Renilson Macedo, a escolha do tema é resultado de estudos e levantamento de dados realizados previamente. Belém é considerada a capital mais favelizada do Brasil, com cerca de 55% a 60% de sua população residindo em aglomerados subnormais (favelas), segundo dados do IBGE.

Segundo o sacerdote, essa realidade representa não um estigma, mas um desafio coletivo. “Isso não é um orgulho, mas um desafio posto à Igreja, à sociedade e à classe governamental para que encarem essas problemáticas como pauta do dia, como um problema central”.

Padre Renilson destaca que não basta ter um local para morar; é necessário que seja uma moradia digna. “A pessoa que habita moradias precárias é portadora de direitos fundamentais. Para nós, que somos religiosos, são imagens e semelhanças de Deus. Isso toca não apenas os direitos humanos, mas também aquilo que é sagrado, que é o cuidado da vida em todos os seus estágios”.

Quaresma: tempo de conversão e mudança de estruturas

A Campanha da Fraternidade acontece tradicionalmente durante a Quaresma, período que a Igreja compreende como tempo de conversão, meditação e mudança de atitudes. Nesse contexto, a proposta vai além da reflexão individual e alcança as estruturas sociais.

“A fé não é só ação, mas ação com mudança de vida e mudança das estruturas da sociedade”, ressalta o coordenador. A cada ano, a campanha apresenta um tema social com o objetivo de provocar consciência crítica e compromisso transformador.

Entre os objetivos deste ano estão analisar a realidade da moradia precária no Brasil, identificar omissões do poder público e da sociedade civil diante da universalidade do direito à moradia e à cidade, além de conscientizar, à luz da Palavra de Deus e do ensinamento social da Igreja, sobre a necessidade sagrada de teto, terra e trabalho para todos.

Outro ponto enfatizado é a necessidade de corrigir a compreensão da moradia como mercadoria. “Moradia é um direito, não uma mercadoria”, afirma o padre, destacando que essa reflexão também provoca o mercado imobiliário e os setores econômicos.

As atividades da Campanha da Fraternidade seguem até o Domingo de Ramos, 29 de março, quando será realizada a tradicional Coleta da Solidariedade, destinada a financiar ações relacionadas ao tema proposto pela campanha.

Programação

Domingo (22)

• 7h – Região Coração Eucarístico de Jesus – Santuário Nossa Senhora do Bom Remédio (Satélite)

• 9h30 – Região Nossa Senhora do Ó – Santuário Nossa Senhora do Ó (Mosqueiro)

• 10h – Região Santa Maria Goretti – Basílica Santuário Nossa Senhora de Nazaré (Nazaré)

• 19h – Região Sant’Ana – Santuário São Judas Tadeu (Condor)

• 19h – Região Santa Cruz – Santuário Nossa Senhora da Conceição Aparecida (Pedreira)

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

belém

campanha da fraternidade 2026

cnbb
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

BUSCA

Morte de protetora em Belém deixa 60 gatos castrados à espera de adoção

Todos os felinos disponíveis já passaram pelo processo de castração e os novos tutores contarão com suporte veterinário

21.02.26 12h02

Afeto por encomenda

Com foco em experiências, mercado de surpresas personalizadas se expande em Belém

Profissionais do setor relatam aumento na demanda por serviços que vão desde ambientações românticas até cestas e presentes exclusivos

15.02.26 6h30

POLÍCIA

VÍDEO: Assalto em plena luz do dia é flagrado em parada de ônibus perto do comércio de Belém

Os suspeitos não foram identificados e estão foragidos

29.01.26 8h42

INTERNACIONAL

Revista italiana de arquitetura e design cita Parque Linear da Doca em matéria e destaca obra; veja

A publicação na revista, conhecida mundialmente por sua cobertura sobre inovações urbanísticas e soluções sustentáveis, elogiou o projeto urbano

23.01.26 10h03

MAIS LIDAS EM BELÉM

BELÉM

Veja os 132 pontos de venda autorizados pela Vigilância Sanitária a comercializar açaí em Belém

Os estabelecimentos estão presentes em diversos bairros da capital, especialmente entre os bairros Jurunas, Guamá, Cremação, Marco, Pedreira, Umarizal, entre outros

22.02.26 10h44

CUIDADOS

Deixar cães e gatos sozinhos por longos períodos pode afetar a saúde, alerta especialista

Em Belém, ainda não existe legislação específica que trate do tempo máximo em que um animal pode permanecer sozinho em residências. No entanto, especialistas alertam para negligência à saúde

22.02.26 9h00

CLIMA

Previsão do tempo em Belém hoje (22/02); que horas vai chover? Confira os detalhes

Confira como fica o clima na capital paraense neste domingo (22/02), com detalhes sobre chuva, temperatura, umidade e os períodos com maior chance de chuva

22.02.26 5h40

PERIGO

Água de alagamento representa risco à saúde; especialistas orientam como se proteger em Belém

Após fortes chuvas na capital, muitos moradores acabam entrando em contato direto com a água suja nas ruas, principalmente ao atravessar áreas inundadas

22.02.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda