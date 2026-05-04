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Campanha Cidades Sem Risco promove ações formativas para prevenir desastres em áreas vulneráveis

As atividades serão realizadas nos dias 4 e 5 em Belém, de forma presencial

Ayla Ferreira*
fonte

A campanha reforça que a prevenção começa no cotidiano das comunidades, por meio da informação, da educação e da mobilização coletiva. (Foto: Divulgação | AESCOM Ministério das Cidades)

A 9ª Campanha Nacional “#AprenderParaPrevenir: Cidades sem Risco” será realizada em Belém ao longo desta semana, com o objetivo de mobilizar alunos, educadores, comunidades e iniciativas populares com educação para a redução de riscos de desastres em territórios vulneráveis. As ações formativas serão realizadas nos dias 4 e 5, de forma presencial, voltadas ao reconhecimento de riscos e à prevenção, além de ensinarem como agir diante de emergências climáticas.

Nesta segunda-feira (4), a programação foi realizada na Escola Municipal Rotary pela manhã e à tarde na Usina da Paz da Terra Firme. Já na terça-feira (5), as ações serão na Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra), reunindo diferentes atores para atividades formativas e oficinas de construção de campanhas.

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Apesar do clima inicial de tensão, o problema não se prolongou

O objetivo é fortalecer a atuação integrada entre comunidades, instituições públicas e espaços educativos em comunidades marcadas por desafios socioambientais e eventos extremos. A iniciativa estimula o desenvolvimento de campanhas locais de redução de riscos de desastres no território onde vivem, ampliando a capacidade de prevenção e resposta antes que emergências ocorram.

A campanha reforça que a prevenção começa no cotidiano das comunidades, por meio da informação, da educação e da mobilização coletiva. “Os efeitos dos desastres atingem com mais intensidade as populações em situação de maior vulnerabilidade. Por isso, investir em educação, acesso à informação e mobilização comunitária é essencial para fortalecer os territórios e construir cidades mais preparadas diante dos desafios climáticos”, comenta Samia Sulaiman, coordenadora de Articulação e Parcerias da Secretaria Nacional de Periferias, do Ministério das Cidades.

Durante os dois dias, a programação promove diálogos, encontros formativos e oficinas de campanha, em que os participantes trabalham em grupo na elaboração de propostas práticas de mobilização de prevenção.  As atividades pretendem fortalecer redes locais, qualificar os habitantes dos territórios e transformar conhecimento em ação concreta, contribuindo para cidades mais preparadas diante dos riscos climáticos.

Justiça climática

Neste ano, a campanha atua prioritariamente em 23 municípios brasileiros e impacta diretamente cerca de 30 mil estudantes. Os encontros formativos já foram realizados nos estados de Pernambuco, Rio Grande do Norte, São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal e Rio Grande do Sul.   
A iniciativa integra políticas públicas de educação, ciência e desenvolvimento urbano, fortalecendo a prevenção como eixo estruturante da justiça climática nos territórios mais vulneráveis.

Confira a programação

1. Encontro institucional e formativo

Data: 4/5 
Horário: 08h30 às 12h30
Local: Escola Municipal Rotary - Condor, Belém - PA 

2. Encontro institucional e formativo
Data: 4/5 
Horário: 16h às 18h
Local: Usina da Paz Terra Firme 

3. Encontro Formativo e oficinas de campanha

5/5 – Belém (PA)
Horário: 8h30 às 12h30
Local: Universidade Federal Rural da Amazônia – Auditório do Pavilhão de Aulas
Endereço: Av. Perimetral, 2501 – Bairro Universitário, Belém – PA

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades

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