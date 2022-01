Campanha arrecada 2 toneladas de ração para animais vítimas de abandono

A campanha “Tigela Cheia”, idealizada pelo deputado Igor Normando, realizou, durante este fim de semana, uma ação digital de arrecadação de ração para diversos abrigos da região metropolitana de Belém, contando com a participação do público através das redes sociais e atingindo mais de 20 mil pessoas, que doaram cerca de 2 toneladas do alimento.

Além do ato de doar, a campanha teve como objetivo conscientizar a população sobre o crime de maus-tratos e os benefícios da adoção responsável. A partir do compartilhamento da campanha nas redes sociais, a ideia era dar mais visibilidade ao assunto, na tentativa de alertar as pessoas sobre as penalidades para o crime em questão, bem como incentivá-las a doar 1 kg de ração para abrigos de proteção animal.