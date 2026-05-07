Caminhão derruba galho e trânsito fica lento na avenida Assis de Vasconcelos, em Belém

Um caminhão que passava pela avenida Assis de Vasconcelos, bem próximo à Governador José Malcher, derrubou um galho após atingir uma árvore na manhã desta quinta-feira (7/5), em frente à Praça da República, em Belém. Por conta do vegetal espalhado na pista, o trânsito na área ficou lento.

Agentes de trânsito estiveram no local para auxiliar os condutores. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Prefeitura de Belém sobre o caso e aguarda retorno.