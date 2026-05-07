Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Caminhão derruba galho e trânsito fica lento na avenida Assis de Vasconcelos, em Belém

Agentes de trânsito estiveram no local para auxiliar os condutores na manhã desta quinta-feira (7/5)

Saul Anjos
fonte

A imagem em destaque mostra o galho derrubado pelo caminhão. (Foto: Markinho Pinheiro | O Liberal)

Um caminhão que passava pela avenida Assis de Vasconcelos, bem próximo à Governador José Malcher, derrubou um galho após atingir uma árvore na manhã desta quinta-feira (7/5), em frente à Praça da República, em Belém. Por conta do vegetal espalhado na pista, o trânsito na área ficou lento.

Agentes de trânsito estiveram no local para auxiliar os condutores. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Prefeitura de Belém sobre o caso e aguarda retorno.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

caminhão derruba galho

trânsito fica lento

assis de vasconcelos

belém
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Festivais de tortas

Tendência nas redes sociais, festivais de tortas conquistam público em Belém

Eventos reúnem variedade de sabores, atraem filas e ampliam experiências gastronômicas na capital

03.05.26 8h00

Moda do torcedor

Economia circular: brechó de camisas de futebol cresce e atrai público fiel em Belém

Peças retrô e mais acessíveis impulsionam consumo entre torcedores na capital paraense

26.04.26 8h00

Dia das mães

Dia das Mães: setor de beleza e bem-estar projeta crescimento de até 60% em Belém

Com pacotes que variam de R$ 125 a R$ 1.600, clínicas e spas ampliam oferta para a data

25.04.26 8h00

TRANSPORTE

Linha Mosqueiro-São Brás recebe 15 ônibus extras por dia até o feriado de Tiradentes

No domingo (19) e no feriado de terça (21), a passagem é gratuita para os usuários

18.04.26 21h23

MAIS LIDAS EM BELÉM

desorganização

Trabalhadores denunciam que o Centro Comercial de Belém está abandonado e pedem por melhorias

Falta de organização, ruas esburacadas e falta de diálogo são as principais reclamações

05.05.26 8h00

Fogo

Carro de lanche pega fogo no centro de Belém na tarde deste domingo (3)

Pessoas que passavam pelo local registraram a cena

03.05.26 16h17

CENTRO DE BELÉM

Domingo de lazer contrasta com abandono na Praça da República, em Belém

Apesar do movimento intenso nas manhãs de domingo, espaço sofre com falta de manutenção, limpeza e segurança

04.05.26 8h00

INVERNO AMAZÔNICO

Alagamentos são registrados após chuvas intensas em Belém; Defesa Civil emitiu alerta

Alerta foi emitido às 14h20, após forte chuva ser registrada

05.05.26 14h28

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda