O Liberal chevron right Belém chevron right

Calote de mais de R$ 3 milhões em fornecedores da Freezone da COP 30 gera novas denúncias

Empreendedores falaram com exclusividade ao Grupo Liberal

O Liberal
fonte

Conforme apuração do Grupo Liberal, após a consulta aos débitos de nove empresas, foi calculado um calote de mais de R$ 3 milhões (Foto: Igor Mota / Arquivo O Liberal)

Fornecedores de equipamentos de estrutura para o evento Freezone – Cultural Action, ocorrido em Belém no período da COP 30, na Praça da Bandeira, iniciaram um movimento de exposição pública de fatos que atestam o não pagamento por serviços prestados, apesar de o evento ter contado com estrutura de grande porte, patrocinadores relevantes e utilização de espaço público. Relatos no mesmo sentido foram feitos nesta semana por estudantes que trabalharam no mesmo local.

VEJA MAIS

image Estudantes universitários que atuaram na COP 30 denunciam calote
Grupo de 40 alunos esperam receber pagamento a cargo de um instituto, quase um mês depois de realização do evento internacional em Belém

Prejuízos de milhares de reais são alegados por empresários de diversos setores e, até o momento, as vítimas não sabem como e nem quando poderão ter seus investimentos e força de trabalho compensados. Na próxima segunda-feira, 22, um encontro deve reunir os prejudicados para definir os próximos passos.

Conforme apuração do Grupo Liberal, após a consulta aos débitos de nove empresas, foi calculado um calote de mais de R$ 3 milhões. O valor levantado não corresponde ao total das dívidas, já que existem outros fornecedores lesados que ainda não se manifestaram. Alguns serviços prestados e não quitados foram de estrutura de sonorização, de banheiros, iluminação, painéis de Led, tablets, gerador, dentre outros.

Um dos empresários envolvidos, Daniel Araújo, relata que o Instituto Cultural Artô, responsável pela gestão e organização do evento Freezone, durante a COP 30, não honrou com o pagamento dos fornecedores, como acertado anteriormente. “A maioria não recebeu tudo. Recebeu valores iniciais, para entregar os serviços, depois vieram os atrasos e as desculpas: ‘ah, não recebi’, ‘está demorando o repasse’, ‘fornecedor tal atrasou o envio de nota’. E começou a dar datas fictícias para os pagamentos. Datas que não foram cumpridas”, diz Daniel.

Segundo outro fornecedor, que preferiu não se identificar, uma das alegações para o não pagamento era de que um dos patrocinadores do evento, a Associação Brasileira de Alumínio (ABAL), ainda não havia feito repasses devidos ao instituto. "O responsável pelo Instituto Artô dizia que a ABAL não havia pagado ele, por isso ele não podia pagar a nós. Mas depois nós descobrimos que isso não era verdade. Segundo a ABAL, eles já haviam feito seus pagamentos", afirma o empreendedor.

Em nota, a ABAL afirma: "A ABAL lamenta profundamente os transtornos enfrentados pelos fornecedores e prestadores de serviço da FreeZone e manifesta solidariedade a todos aqueles que foram adversamente impactados pela mora do Instituto Cultural Artô no cumprimento de suas obrigações financeiras. É importante esclarecer que a ABAL participou do projeto FreeZone exclusivamente na condição de patrocinadora não exclusiva e, nesse sentido, (i) não possui relação jurídica com os fornecedores e prestadores de serviço contratados pelo Instituto Cultural Artô no âmbito da FreeZone, (ii) não tem conhecimento do conteúdo e dos valores dos contratos firmados entre tais fornecedores e prestadores de serviço e o Instituto Cultural Artô, e (iii) não participa da ou exerce qualquer ingerência sobre a gestão operacional, financeira ou contratual do evento".

"Sobre o patrocínio, destacamos que a ABAL cumpriu integralmente todas as suas obrigações contratuais, tendo inclusive realizado antecipações extraordinárias de recursos, com o objetivo de viabilizar a operacionalização da FreeZone. Ainda assim, o Instituto Cultural Artô não assegurou o cumprimento integral de suas responsabilidades contratuais junto à ABAL e demais patrocinadores", é comunicado na Nota da ABAL.

 O mesmo procedimento foi relatado por estudantes de Turismo ao Grupo Liberal na última semana. Os trabalhos foram realizados de 10 a 21 de novembro em Belém, e os alunos aguardam a quitação de débito, que tem sido adiada pelo dirigente do instituto. Segundo fonte, a expectativa é de que os valores sejam pagos até o próximo domingo (21).

Uma estudante já denunciou o caso ao Ministério do Trabalho e Emprego. A jovem, aluna de Pedagogia da Universidade Federal do Pará (UFPA), de 19 anos, manifesta indignação com a situação. Ela relatou ter sido convocada para a Freezone por uma amiga do curso de Turismo.

A maioria dos universitários da UFPA que atuaram no local foram chamados pela Faculdade de Turismo, sendo contratados pelo Instituto Cultural Artô. O responsável pelo instituto é Giovanni Ribeiro Dias. A estudante informou que o combinado era o pagamento diário, tanto de passagens quanto do serviço.

Segundo Daniel Araújo, as pessoas lesadas estão preocupadas também com o fato de os responsáveis pelo Instituto não estarem mais em Belém. “Eles não atendem as nossas ligações e não respondem email. Após a finalização da COP, nós, fornecedores, nos unimos, começamos a trocar informações entre nós, a falar com advogados e buscando o que pode ser feito. Foi um evento feito em um espaço público, cedido pela Prefeitura de Belém. O mesmo instituto foi contratado para fazer a reforma da praça. Será que ele fará?”, questiona.

A reportagem solicitou nota explicativa do Instituto Artô, mas até o momento não obteve resposta.

Palavras-chave

Freezone Cultural Action

COP 30

calote
Belém
