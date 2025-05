buraqueira prejudica moradores e aumenta riscos de acidentes no paar, em ananindeua

Algumas ruas do Paar, em Ananindeua, estão com buracos na pista. E, por causa da chuva, os buracos ficam encobertos pela água, o que aumenta a possibilidade de acidentes. Condutores de veículos, de motos, de ônibus e, também, ciclistas passam por muito cuidado por esses trechos. E os pedestres, além de desviar dos automóveis e das motos, ainda têm que driblar essas crateras.

Na manhã desta terça-feira (29), a reportagem flagrou esses problemas em três pontos. O primeiro fica na avenida Rio Solimões com a travessa Manaus. O segundo na avenida Rio Amazonas, entre as travessas Marabá e Castanhal. O terceiro trecho está localizado na travessa Marabá com a avenida Independência.

A avenida Rio Solimões com a travessa Manaus apresenta um grande fluxo de veículos e pedestres. A todo momento passam pelo local carros de passeio, motos, ônibus, ciclistas e pedestres. Ali perto há escolas onde estudam muitas crianças. A reportagem flagrou pessoas dividindo o espaço da rua com os veículos e os buracos, já que, conforme apontaram os moradores, não há sinalização no local. Não há semáforo e nem ciclofaixa. A via é cortada por transversais, em cujos cruzamentos, movimentados, também não há fiscalização.

O vendedor Tiago Breno, de 29 anos, passou pela avenida Rio Solimões de bicicleta. Ele falou sobre o estado em que se encontra a via pública, destacando a buraqueira. “Prejudica muito, porque tem risco até de morte”, contou. “Se a gente cair num buraco desse, e nessa hora passar um carro ou um ônibus, a gente corre o risco de ser atropelado. É muito perigoso mesmo”, afirmou. Ele disse que deveria haver um espaço reservado para os ciclistas. “Nem ciclofaixa tem, mas tem espaço para fazer uma”, contou.

Vendedor Tiago Breno, de 29 anos, na avenida Rio Solimões: “Prejudica muito, porque tem risco até de morte”, contou (Foto: Wagner Santana | O Liberal)

Tiago também observou que, por causa da chuva, os buracos ficam encobertos pelas águas. "Não dá para saber se é um buraco ou se é um bueiro, porque, se for bueiro, é pior ainda”, observou. Tiago disse que, para não sofrer um acidente, pedalar devagar nesses trechos. “A gente não sabe o tamanho do buraco. Se a gente tiver rápido, a queda é pior”, afirmou. No acostamento da avenida tem mato, o que também é um problema para circula pelo local.

Também há muitos buracos na avenida Rio Amazonas, entre as travessas Marabá e Castanhal. No cruzamento com a travessa Marabá há um trecho da via sem asfalto, que sumiu com o passar do tempo. Também naquela avenida há muito fluxo de ônibus, carros de passeios, motos, ciclistas e pedestres. De sua casa, naquela rua, o aposentado José Ribamar da Costa, de 83 anos, vê a dificuldade de quem precisa, todo dia, passar por aquele endereço. “É poeira e lama aqui”, disse. “Quando não chove, é poeira. E, quando chove, é lama”, lamentou ele, que reside naquele local há mais de 20 anos.

Imagem mostra a situação na avenida Rio Amazonas com a travessa Marabá, no Paar, em Ananindeua (Foto: Wagner Santana | O Liberal)

Seu José Ribamar pede às autoridades municipais de Ananindeua que arrumem a rua. “É uma bagaceira”, afirmou ele, referindo-se à situação da avenida naquele perímetro. Mais adiante, ainda na travessa Marabá, mas no cruzamento com a avenida Independência, também há um trecho sem asfalto e com buraco. Essa travessa dá acesso àquela avenida, que registra, diariamente, um fluxo intenso de veículos.

A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Prefeitura de Ananindeua, que retornou, por meio de nota, informando que os trechos com buracos nas vias do bairro Paar já foram identificados e incluídos no cronograma emergencial de manutenção. “As equipes seguem atuando na operação tapa-buracos em diversos pontos da cidade”, conclui a nota.