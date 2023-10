Buggy Romaria reúne devotos de Nossa Senhora de Nazaré na manhã deste domingo em Belém

A 20ª Buggy Romaria é realizada, na manhã deste domingo (1), em Belém. É uma homenagem à Nossa Senhora de Nazaré. A concentração ocorre na travessa 14 de Março, atrás da Basílica.

"Isso daí isso foi uma ideia de um amigo nosso, que, infelizmente, ano passado nos deixou, que foi o fundador do Clube do Buggy, que era o Henrique Poiares. Ele foi o precursor dessa Buggy Romaria", disse o atual presidente do clube, Ronaldo Larrat.

"É uma homenagem que a gente faz à Nossa Senhora de Nazaré. E há 20 anos a gente faz essa procissão aí, em que a gente percorre várias ruas da cidade, e o retorno é pra cá, pra Basílica de novo", contou.

A romaria deve reunir entre 25 e 30 veículos, em um percurso que deve durar entre 1h30 e duas horas. Os condutores de buggy são apaixonados por esse tipo de veículo.