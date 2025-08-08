Capa Jornal Amazônia
Bragança recebe Novo PAC com policlínica, creche, CAPS e unidade odontológica móvel

A estrutura da nova policlínica faz parte do programa “Agora Tem Especialistas”, que busca reduzir as filas de espera

Talita Azevedo | Especial para O Liberal
fonte

A nova policlínica atuará como facilitadora do acesso da população a exames e atendimentos especializados (Foto: Divulgação)

O Novo PAC contempla o município de Bragança, nordeste paraense, com investimentos nas áreas de saúde e educação, como a construção de uma nova policlínica, ambulâncias do Samu, nova creche, unidade odontológica móvel, centro de atenção psicossocial (CAPS) e kits de teleconsulta. As ações foram anunciadas pelo Governo Federal.

image O novo CAPS será construído para ampliar o cuidado com a saúde mental dos moradores (Foto: Divulgação)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nova policlínica irá facilitar o acesso da população a exames e atendimentos especializados, com uma estrutura que faz parte do programa “Agora Tem Especialistas”, que tem como objetivo reduzir as filas de espera por consultas e cirurgias no Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo com o Ministério da Saúde. Para expandir a frota atual, mais duas ambulâncias do Samu 192 serão entregues, para atender os bragantinos com mais agilidade, priorizando rapidez no atendimento de urgência e emergência.

Além disso, a saúde bucal será fortalecida com duas unidades odontológicas móveis, para atendimento em comunidades mais afastadas. Quanto às Unidades de Saúde da Família (USF), irão receber dez combos de equipamentos e nove kits de teleconsulta. Dessa forma, os pacientes também terão acesso a profissionais de saúde especializados à distância.

O novo CAPS será construído para ampliar o cuidado com a saúde mental dos moradores, principalmente com pessoas em sofrimento psíquico grave ou em uso abusivo de bebidas alcoólicas e outras substâncias. 

image O Novo PAC prevê a construção de uma nova creche em Bragança (Foto: Divulgação)

No âmbito educacional, a construção de uma nova creche em Bragança é mais uma obra prevista no Novo PAC, uma ação que proporciona às crianças o acesso à educação básica de qualidade. A creche beneficia o desenvolvimento das famílias e reflete no futuro das novas gerações.

Ao todo, cerca de R$ 365,9 milhões serão investidos na área da saúde, de acordo com o Governo Federal. A expectativa é de que os recursos fortaleçam as obras, veículos e equipamentos, incluindo a Atenção Primária à Saúde, promovendo melhorias nos serviços oferecidos pelo SUS em todo o Pará.

Com as mudanças, Bragança se junta a outras cidades paraenses que receberam as novas policlínicas, como Monte Alegre e Santarém. A qualidade de vida da população é valorizada com o município reforçando o compromisso e o cuidado com a saúde pública.

BRAGANÇA

saúde

novo pac
