BR-316 tem mudanças no trânsito a partir deste segunda (4), na Grande Belém; veja mais

A partir desta semana, a BR-316, no trecho entre os viadutos do Coqueiro e Ananin, passará por mudanças no trânsito. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (4), pelo Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM) nas redes sociais.

De acordo com o NGTM, as interferências começaram nesta segunda (4) e vão até sexta-feira (8), devido às obras realizadas nos quilômetros 4, 5, 6 e 7 da via. Além disso, o Núcleo pediu para que os condutores que precisarem por esses locais tenham atenção à sinalização.

Confira os locais com mudanças:

Sentido Belém – Marituba

- Drenagem nos kms 6 e 7 (em frente do canteiro de obras)

Sentido Marituba - Belém

- Asfalto nas faixas dois e três nos kms 5 e 4 da rodovia BR-316