BR-316 passa por intervenções nos dois sentidos da via até a próxima sexta (1º); veja as alterações

Em decorrência das obras na rodovia BR-316, algumas intervenções são realizadas. Nesta terça-feira (27) até sexta, 1º de março, entre os viadutos do Coqueiro até Ananindeua, terá mudanças nos dois sentidos entre Belém e Marituba.

VEJA MAIS

No sentido Belém-Marituba, no km 4 haverá pavimentação de calçada e ciclovia. Já no km 5 e 6 tem ocorrerá drenagem, terraplenagem e asfaltamento.

No sentido Marituba-Belém, no km 7 equipes trabalham na pavimentação de calçada e ciclovia. No km 5 está sendo asfaltada a faixa 3 da BR, nesta semana.

Confira o trânsito ao vivo na BR-316