BR-316: Confira as mudanças no trânsito da rodovia nos próximos dias

Várias mudanças de trânsito estão sendo implementadas na rodovia BR-316 devido às obras de prolongamento do BRT Metropolitano. Desvios temporários, que podem mudar conforme o avanço nas etapas de construção, já estão ocorrendo em vários trechos e devem afetar o fluxo de veículos no local. Confira:

Km 4 da BR-316

Sentido Marituba-Belém: desde o dia 10 de agosto, há um desvio no trecho do Km 4 da BR-316, próximo ao Parque Ambiental de Ananindeua Antônio Danúbio. Durante o período de obras, o tráfego de veículos está sendo direcionado para as pistas de concreto que ficam entre o Parque Ambiental de Ananindeua e o posto do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (DETRAN-PA). Além disso, também há uma faixa de asfalto, somando três faixas para tráfego no trecho.

Sentido Belém-Marituba: Também no km 4, mas no sentido de quem sai de Belém para Marituba, há um desvio entre a Rua Celestino Rocha e o viaduto da Mário Covas. Os condutores de veículos podem seguir pelas faixas de asfalto definitivas que já estão liberadas ou pelo desvio pelo canteiro central.

Desvio no km 7

Sentido Marituba-Belém: Desde o dia 14 de agosto os veículos que trafegam pelo km 7 podem utilizar as duas faixas de concreto e uma faixa de asfalto a partir do novo viaduto, por cerca de 650 metros.

Sentido Belém-Marituba: Quem sai de Belém sentido Marituba, no km 7, próximo ao Instituto Evandro Chagas, pode perceber que parte da pista está interditada. Para trafegar é indicado que os veículos sigam pelo desvio pelas faixas do BRT Metropolitano.

“Mesmo com os desvios, procuramos minimizar os transtornos, garantindo a fluidez do tráfego pelas pistas de concreto. A orientação é que todos sigam a sinalização ao longo da rodovia e as orientações do Detran”, afirma o engenheiro Eduardo Ribeiro, diretor geral do Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM).