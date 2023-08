BR-316: saída de Belém tem maior fluxo próximo aos cemitérios neste sábado

O movimento de saída de Belém é considerado tranquilo, na manhã deste sábado (12), véspera do Dia dos Pais, que ocorre amanhã, dia 13 de agosto, e possibilita que muitos paraenses possam emendar com o feriado de Adesão do Pará na terça-feira (15). De acordo com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PA), que mantém fiscalização na rodovia BR-316, ainda não há incidência de engarrafamento ou lentidão no tráfego de veículos.

Os pontos de maior intensidade e fluxo de carros e motos estão sendo observados pelos agentes nos perímetros próximos aos cemitérios, ou seja, filhos estão buscando visitar seus pais um dia antes da data para evitar tumulto.

“Para manter a fluidez, o Detran orienta os motoristas a terem atenção aos desvios realizados na pista do BRT”, disse o órgão em nota.