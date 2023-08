Dia dos Pais: avenida José Bonifácio, no Guamá, terá sentido único neste domingo; veja o que muda

O trânsito na avenida José Bonifácio, no perímetro do cemitério Santa Izabel, em Belém, terá sentido único do Guamá para São Brás a partir das 7h deste domingo (13), quando se comemora o Dia dos Pais. A mudança no trânsito será entre as ruas Paes e Souza e dos Caripunas. A medida visa garantir a segurança viária dos visitantes da necrópole que farão homenagens aos entes já falecidos. O anúncio foi feito pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) nesta sexta-feira (11).

No local, agentes da Semob farão orientação na faixa de pedestres para que a travessia de quem vai ao cemitério do Guamá seja segura. Segundo o coordenador de Fiscalização de Trânsito, Isaias Reis, outra equipe ficará disposta na rua dos Caripunas com a avenida José Bonifácio para fazer a interdição no sentido Guamá.

Os ônibus que trafegam via bairro-centro farão o percurso normal pela avenida José Bonifácio. No entanto, os que convergem no sentido UFPA/Guamá, vindos do centro, não poderão acessar a José Bonifácio pela Caripunas. Essas linhas seguirão direto na avenida Castelo Branco e devem acessar a José Bonifácio pela rua Silva Castro.

Marambaia

Já no cemitério São Jorge, na Marambaia, haverá uma viatura com dois agentes orientando e garantindo a segurança na travessia de pedestres na faixa em frente ao cemitério, na rua da Mata. Nos cemitérios do Tapanã e de Icoaraci, a Semob vai manter equipe fazendo ronda com viatura.