Lojistas esperam aumento de vendas na véspera do Dia dos Pais

A proximidade de uma das datas mais relevantes para o varejo brasileiro tem impulsionado as vendas em estabelecimentos com produtos para o público masculino em Belém. Com a celebração do Dia dos Pais no próximo domingo (13), lojistas da capital já comemoram os bons resultados de vendas durante essa semana e esperam aumentar o faturamento com os clientes que aparecerem na última hora.

As principais vias do centro comercial da capital registraram movimentação intensa nesta sexta-feira (11), sobretudo com as ofertas de confecções, calçados e acessórios para os homens. Na travessa Padre Eutíquio, Luiz Paulo Moraes, que é proprietário de uma loja de relógios, afirma que a procura por itens para os pais foi o carro-chefe das vendas nos últimos dias.

LEIA MAIS:

“O comércio sempre foi dessa forma sazonal. Quando chega essas épocas como o Dia dos Pais e Dia das Mães sempre tem esse pico de venda. O movimento do comércio melhorou bastante durante a semana e amanhã, que é a véspera, a gente espera que dê mais um ‘up’ nas vendas”, diz.

Luiz Paulo Moraes notou aumento das vendas de relógios masculinos ao longo da semana (Thiago Gomes / O Liberal)

Segundo o lojista, em razão da data comemorativa, os itens mais comercializados foram kits com relógio e pulseira em embalagem presenteável e que custam a partir de R$ 38. “O pessoal gosta de economizar bastante, mas quando chega nessa época eles abrem a mão e saem comprando”, comemora Luiz Moraes.

Já em outra loja, localizada na rua João Alfredo, a gerente Maria da Paz Andrade também está satisfeita com o crescimento das vendas ao longo da semana, mas espera que o balanço final seja ainda mais positivo.

“A semana foi bem tranquila, porém de ontem (quinta) para hoje (sexta) já melhorou bastante. A gente sabe que a maioria deixa para comprar em cima da hora. Como temos hoje e amanhã ainda, a nossa expectativa está bem grande”, relata Maria da Paz, que comenta as estratégias adotadas para fazer a loja chamar mais a atenção dos clientes.

Consumidores buscam opção de presentes com economia (Thiago Gomes / O Liberal)

“Tem que ter preço bom, com qualidade e também botamos as tendências masculinas na frente para atrair o cliente. Mas o principal é ter preços bem acessíveis, por isso temos camisas até de R$ 9,99. Além disso, temos que ter peças para todos os tipos de pais, desde o mais descolado até o mais tradicional”, destaca a comerciante, que diz que calças e camisas sociais estiveram entre as campeãs de venda nesse período.

A possibilidade de aliar o ato de presentear com economia foi um aspecto diferencial para a servidora pública Lourdes Almeida. “Meu pai não está mais vivo, mas nessa data eu sempre escolho alguém para presentear. Dessa vez, resolvi comprar um presente para o meu namorado. Gostei das opções com preço baixo e boa qualidade”, disse a consumidora.