BR-316: confira a nova mudança que passa a valer no sentido Marituba-Belém 

A partir desta segunda-feira (30), e pelos próximos três dias, o trânsito na BR-316 passará por mudanças. Três pistas no sentido Marituba-Belém serão interditadas e os condutores precisarão acessar vias alternativas, conforme a orientação do Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM).

As mudanças decorrem do serviço de asfaltamento das três pistas da BR-316, no km 10, em frente ao futuro Terminal de Marituba. Para a execução desse serviço, as pistas de asfalto no sentido Marituba-Belém serão interditadas temporariamente e o trânsito será desviado para as duas pistas do BRT.

Ainda segundo o NGTM, a previsão é que, na sexta-feira (4), o asfalto seja liberado e o trânsito, normalizado. A orientação é que os motoristas fiquem atentos à sinalização das obras.

Para que os motoristas entendam mais claramente as mudanças, o NGTM divulgou, em seu site, um mapa ilustrativo mostrando a mudança de percurso na BR-316. Nele, é possível observar que as duas pistas que vêm de Marituba para Belém apresentarão um desvio para a esquerda, cada uma subindo em uma faixa do que será o corredor expresso. Segundo a imagem, o desvio se prolonga pela extensão do terminal que está sendo construído e, logo, os motoristas voltam ao nível da pista comum.

Mais informações no site e nas redes sociais do NGTM.