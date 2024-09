Dia do Jornaleiro: Grupo Liberal homenageia os profissionais que entregam os jornais impressos

O Grupo Liberal celebrou, nesta segunda-feira (30), o Dia do Jornaleiro. Houve um lanche especial e sorteio de brindes para esses profissionais que, com amor e dedicação, acordam bem cedo todos os dias para levar notícias de qualidade até os leitores. A tradicional homenagem, realizada todos os anos nessa data, ocorreu na sede do jornal O Liberal, no bairro do Marco.

Eles foram recebidos pelo diretor de Conteúdo do Grupo Liberal, Felipe Melo, e pelo gerente do Mercado Leitor do Grupo Liberal, Sérgio Oliveira. Disse Felipe Melo. "Uma honra recebê-los aqui. O Grupo Liberal tem um respeito muito grande por vocês. O que o Grupo Liberal é, hoje, também se deve, em grande e fundamental parte, ao trabalho de vocês. Esse é um momento de celebrar a amizade, a parceria e a união".

Gerente do Mercado Leitor do Grupo Liberal, Sérgio Oliveira disse que o Grupo Liberal jamais poderia deixar passar em branco o Dia do Jornaleiro, comemorado em 30 de setembro. “Vamos ter sorteio de brindes, cesta de café da manhã. Afinal de contas, são pessoas que ajudam o Grupo Liberal a difundir todas as notícias que são feitas na Redação”, disse.

“São eles que são os responsáveis por espalhar todas essas notícias que chegam bem cedinho na casa dos leitores”, afirmou. Sérgio também falou do carinho e respeito do Grupo Liberal com esses profissionais. “É em razão disso que, na verdade, nós continuamos existindo. São pessoas que acreditam no trabalho. Além dos nossos leitores, eles têm uma importância grandiosa. Eles estão aqui na madrugada, buscando esses jornais, encadernando e fazendo com que esses jornais cheguem bem cedo na casa dos leitores”, afirmou.

O gerente do Mercado Leitor do Grupo Liberal, Sérgio Oliveira (à esquerda), e o diretor de Conteúdo do Grupo Liberal, Felipe Melo, receberam os jornaleiros (Foto: Thiago Gomes/O Liberal)

João Francisco, 68, é jornaleiro há mais de 20 anos. Assim como os demais trabalhadores, ele é apaixonado por sua profissão. “A gente trabalha com liberdade, a gente trabalha com o público. E, além do mais, o jornal tem uma importância muito grande para as pessoas, que acompanham as notícias no dia a dia. Pelo jornal, eles recebem informações sobre como se prevenir de determinadas doenças. O jornal também é cultura”, disse.

“É muito bom para as pessoas desenvolverem, através da leitura, o hábito de ler, pois a gente nunca deixa de aprender”, afirmou. João Francisco disse ainda que, com o tempo, os clientes também se tornaram seus amigos. “Há pessoas que compram o jornal comigo há muito tempo. Eu fico feliz de levar o jornal até essas pessoas”, completou.

Valdilene Fernandes é jornaleira há 35 anos: “Eu sou uma pessoa privilegiada. A minha família toda vendeu o jornal, incluindo meus pais e meus irmãos. Então eu sou muito grata ao jornal" (Foto: Thiago Gomes/O Liberal)

"Sou uma pessoa privilegiada", diz jornaleira com 35 anos de profissão

Valdilene Fernandes é jornaleira há 35 anos. E tem algo especial com o Grupo Liberal. Ela contou que vai completar 55 anos de idade no dia do aniversário do jornal O Liberal - dia 15 de novembro. “Eu sempre digo que eu sou uma pessoa privilegiada. A minha família toda vendeu o jornal, incluindo meus pais e meus irmãos. Então eu sou muito grata ao jornal, porque, com esse trabalho, eu consegui me estabilizar, consegui formar minha filha, tenho as coisas”, contou.

Ela também falou da amizade que criou com as pessoas para as quais entrega os jornais. Sobre sua estratégia para conquistar os clientes, Valdilene disse: “A questão da amizade, o carisma de você chegar, conversar, porque são muitas pessoas de idade. Você divulgar as notícias”. Ela disse que ama sua profissão e que gosta de acordar cedinho para levar as notícias para os leitores. Os jornaleiros também visitaram a redação de O Liberal, onde foram recebidos com aplausos.