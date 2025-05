Bosque Rodrigues Alves terá entrada gratuita neste final de semana em Belém

Moradores e turistas em visita a Belém neste sábado (31) e domingo (1º) poderão aproveitar um dos principais espaços verdes da capital paraense sem pagar ingresso. O Jardim Botânico Bosque Rodrigues Alves estará com entrada gratuita para pessoas de todas as idades, a partir de uma iniciativa da Prefeitura de Belém, que instituiu a gratuidade no último final de semana de cada mês.

A medida foi anunciada pelo prefeito Igor Normando durante visita ao local no último dia 25 de maio, com o objetivo de ampliar o acesso da população ao espaço, promovendo lazer, cultura e contato com a natureza em plena área urbana.

“O Bosque Rodrigues Alves é um patrimônio histórico da nossa cidade que por muitos anos ficou esquecido. Nós estamos revitalizando todo o Bosque e tem uma notícia muito boa: o último final de semana do mês vai ter Bosque de graça. E no domingo é Bosque de graça e geladão de graça. Vem com a sua família e vem participar desse grande momento que a nossa cidade está vivendo”, afirmou o prefeito em publicação nas redes sociais.

Além do acesso gratuito ao Bosque, os visitantes poderão contar com outro benefício no domingo: a gratuidade no transporte coletivo urbano. Os ônibus com ar-condicionado, wi-fi e câmeras de segurança, popularmente conhecidos como “Geladões”, circularão sem cobrança de passagem, facilitando o deslocamento dos usuários.

Com cerca de 15 hectares de floresta nativa amazônica, o Bosque Rodrigues Alves abriga mais de 10 mil exemplares de plantas e aproximadamente 300 animais de 40 espécies diferentes. O espaço oferece também trilhas orientadas e outras atividades educativas voltadas à valorização da biodiversidade. Fundado em 1883, o Bosque é considerado um dos marcos históricos e ambientais da cidade.

Serviço:

O local funciona de terça a domingo, das 8h às 16h. O valor do ingresso em dias normais é de R$ 2, com gratuidade permanente para crianças de até seis anos e idosos a partir de 60 anos. Estudantes pagam meia-entrada. O próximo final de semana com gratuidade será nos dias 28 e 29 de junho.