'Bora Garimpar' reúne 50 marcas de brechós online nesta quarta-feira (15), em Belém

Nesta quarta-feira (15), feriado, acontecerá mais uma edição do 'Bora Garimpar Belém', evento que reúne mais de 50 brechós online de mulheres empreendedoras de todo o Estado. O evento foi criado com objetivo de dar espaço e voz para essas mulheres do ramo da moda circular e sustentável paraense, além de promover e estimular o debate sobre consumo consciente.

O Bora Garimpar Belém é realizado em lugares da cidade que tenham um pertencimento com a nossa cultura, espaço de lazer e gastronômicos. Assim, as consumidoras de brechós podem não só garimpar peças raras a preços únicos, mas conhecer lugares culturais em Belém.

A idealizadora do projeto, Ana Gibson, é apaixonada por moda e upcycle desde criança. Inspirada por sua avó, que após uma estadia por Berlim, voltou completamente inspirada pela moda sustentável e circular. "Vejo no projeto a possibilidade de mudar a vida de mulheres empreendedoras do ramo e criei o KBD Brechó em 2013, para depois surgir a ideia do Encontro de Brechós Bora Garimpar Belém", explicou.

No brechó de Ana, os preços variam de acordo com a curadoria, mas a média de gastos de cada cliente é de cerca de R$ 65. (Ivan Duarte / Arquivo O Liberal)

A novidade desta edição é o formato Brechó Music. Quem for garimpar neste feriado irá fazer suas compras ouvindo uma roda de samba de mulheres. O projeto é apoiado pelo SEBRAE visionando o mercado criativo para COP 30.

Serviço: O Bora Garimpar acontecerá nesta quarta-feira (15), de 11h às 17h, no Açaí Biruta, localizado na Rua Siqueira Mendes nº130.