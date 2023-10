Bombeiros apuram causas do incêndio que atingiu apartamento no bairro da Pedreira em Belém

Ainda não foram confirmadas, pelo Corpo de Bombeiros, as causas do incêndio que atingiu o apartamento que fica no primeiro andar do Edificio Deneb, localizado na avenida Pedro Miranda esquina com Lomas Valentinas, bairro da Pedreira, em Belém. O fogo começou nas primeiras horas da madrugada deste domingo (1), por volta das 5 horas.

Em entrevista ao Grupo Liberal, o tenente-coronel Elildo Andrade, informou a causa mais provável é que um curto-circuito tenha provocado o incêndio. "Nos fomos acionados pra um principio de incêndio. No entanto, chegando no local, nos deparamos com um incêndio envolvendo todo o apartamento. Não podemos precisar a origem do incêndio, mas tudo indica que foi curto elétrico".

O fogo foi rapidamente controlado e não houve feridos.

"O Corpo de Bombeiros Militar do Pará e a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil informam que o incêndio, no bairro da Pedreira, foi rapidamente controlado e sem registro de feridos", disse, em nota, o Corpo de Bombeiros.