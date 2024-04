Bolsas de pesquisa são ofertadas pelo Museu Goeldi; confira

Pesquisadores terão a oportunidade de receber bolsas de pesquisa pelo Edital do Programa de Capacitação Institucional do Museu Goeldi (PCI/MPEG). As propostas de pesquisas devem ser submetidas até o dia 10 de abril, por meio do e-mail bolsas_pci@museu-goeldi.br.

As Bolsas de Pesquisa PCI são destinadas para as seguintes áreas de atuação:

- Dinâmicas Ambientais e Socioculturais que abrange profissionais da Antropologia, Museologia, Arquitetura, Arqueologia, Biblioteconomia, Conservação e áreas afins.

- Origem, Manutenção e Usos da Biodiversidade voltada para pessoas com formação em Biologia e experiência comprovada nas subáreas de Botânica e Zoologia.

- Inovação Tecnológica destinada para profissionais com Bacharel em Direito e mestrado em áreas afins das ciências biológicas, agrícolas e ciências sociais aplicadas.

Confira o edital completo aqui.