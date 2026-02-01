Bloco Ensaio Geral da ESA sai pelas ruas da Cidade Velha

Vários foliões se reuniram na II edição do Bloco Ensaio Geral da Esa, oreganizado pelas Escolas de Samba Associadas (ESA), na tarde deste domingo (01), no bairro da Cidade Velha, em Belém. Os brincantes se concentraram, a partir das 16h, na avenida Tamandaré com a rua Ângelo Custódio e seguiram com a banda de fanfarra Folia Paid’ égua tocando as antigas marchinhas de Carnaval com a animação de Mahrco Monteiro, Pedrinho Callado e outros artistas.

De acordo com o presidente da ESA, Fernando Guga Gomes, o bloco tenta atrair a juventude para o Carnaval de rua de Belém relembrando as músicas antigas. "É um bloco que faz um resgate nos antigos carnavais, carnavais de salão. A galera que tem aquele saudosismo que os melhores clubes sociais de Belém promoviam nesses bairros. É um cortejo nostálgico, mas ao mesmo tempo é para a gente trazer a juventude também. Quem não viveu, vai viver aqui agora com a gente e chegando lá na casa de shows, que fica aqui na Tamandaré, vai ter o carnavalzão, com sambas-enredos, axé, carimbó. Todos os ritmos serão contemplados", destacou.

Para ele, o Carnaval é um grande encontro do povo com a juventude e com a velha guarda dos carnavais em Belém. Com o intuito de atrair mais o público, as músicas deste ano foram mais ecléticas, diferentemente do ano passado - na primeira edição do bloco - quando foram privilegiados mais os sambas-enredos históricos.

"O ano passado a gente fez mais sambas-enredos. Esse ano como eu te falei, tem o samba-enredo e também o encontro de ritmos, o encontro de gerações. Eu acho que Carnaval também é resgate. A gente reúne aqui várias gerações do samba. A galera que não via, que hoje vai vir. Eu tô muito feliz porque estou vendo muita juventude e isso é importante, mas também olha aí a velha guarda. Acho que a gente atingiu o objetivo", enfatizou.

A brincante Gisele Moraes, de 49 anos, é moradora do bairro do 40 Horas, em Ananindeua, e foi curtir o Bloco Ensaio Geral. Gisele também é porta-bandeira da Escola Império de Samba Quem São Eles. "É a alegria do povo. É o segundo ano consecutivo que eu estou num Ensaio Geral da ESA e é muito bom, porque a gente encontra amigos, se diverte, e a gente vem. Olha, por exemplo, eu vim lá do 40 Horas para pular o Carnaval hoje", falou.

O Carnaval é tudo para Gisele Moraes. "Olha, o Carnaval é tudo na vida, entendeu? É alegria, é amizade, é a família que a gente cria dentro de uma escola de samba, e para mim que quem me conhece sabe da minha história, que estão com geração em geração, como já estão com minha neta como porta-bandeira há sete anos. É um legado que veio da minha avó, para minha mãe e foi passando para gente e a gente tiver até onde Deus quiser", assegurou.

O percurso do blogo seguiu ao longo da nova Avenida Tamandaré até o complexo cultural Na Bêra, onde a programação continua com apresentações do Sambloco e Banda, garantindo a continuidade da festa.Além do caráter festivo, o Ensaio Geral da Esa reforça o carnaval como manifestação cultural viva, democrática e acessível. O evento também estimula a ocupação criativa dos espaços públicos e valoriza a produção artística local, integrando o calendário de pré-carnaval da capital paraense.