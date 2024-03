Bispo Dom Paulo Andreolli fala sobre campanha da fraternidade 2024

O Bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém, Dom Paulo Andreolli, esteve no Grupo Liberal, na tarde de segunda-feira (4), para falar sobre a campanha da fraternidade 2024, que traz como tema "Amizade social" e lema 'Somos todos irmãos e irmãs". Em conversa com a diretora comercial do grupo, Rose Maiorana, ele também falou da preparação do sermão das sete palavras, celebrado na sexta-feira santa, no colégio Santo Antônio, em Belém.

Para o bispo, não tem como falar de quaresma sem falar de campanha da fraternidade,que esse ano completa 60 anos no Brasil. Sobre o tema de 2024, o bispo explica que a sociedade atual vive um individualismo frequente e que acaba excluindo muitas pessoas.

"A gente sabe que esse não é o caminho para o bem, portanto, a igreja escolheu o tema 'amizade social'. A partir desse tema, temos o lançamento, que anteriormente contou com uma formação com objetivo de incluir as pessoas", destaca.

Neste ano, com a coleta da campanha da fraternidade, o valor arrecadado será investido em uma escola de Língua Brasileira de Sinais (Libras) com o intuito de incluir ao máximo pessoas. Nesse caso, as formações serão realizadas em módulos e serão ministrados por voluntários da arquidiocese.

"A ideia é incluir ao máximo as pessoas, pois já que estamos falando de amizade e interação é preciso incluir e se comunicar" pontua o bispo auxiliar.

Este ano é a primeira vez que o bispo Dom Paulo vai celebrar o Sermão das Sete Palavras, na sexta-feira santa. Pois todos os anos o arcebispo de Belém nomeia alguém. Sobre a experiência, Dom Paulo diz que se sente feliz e que já vem se preparando para o momento.

"Já tem alguns meses que estamos preparando esse sermão e a ideia é mostrar os ritos e as necessidades da igreja", destaca Dom Paulo. O sermão começa ao meio-dia e vai até às 15h, que é no momento que ocorre a tradição das três horas da agonia. A celebração é no Colégio Santo Antônio.

O Sermão é a meditação das Sete últimas palavras proferidas por Jesus Cristo, quando suspenso no madeiro da Cruz, em suas “Três Horas da Agonia”. Esta prática começou com o sacerdote jesuíta peruano Francisco del Castillo, que em 1660, realizou um sermão de três horas na Sexta-feira Santa, no qual comparou o sofrimento de Cristo com o sofrimento dos escravos e dos indígenas.

Confira a programação Semana Santa

Domingo de Ramos(24)

Programação em todas as paróquias na Catedral começa com benção e procissão dos Ramos na Igreja Santo Alexandre às 8h30, em seguida a procissão para a Catedral Metropolitana, onde continuará a celebração

Segunda-feira (25) a quarta-feira (27)

Últimos dias do mutirão de confissão. Ainda na quarta-feira, será realizada a procissão Luminosa do traslado da Imagem do Senhor dos Passos (Jesus carregando a cruz), a saída será da Catedral Metropolitana para a Basílica Santuário de Nazaré

Quinta-feira Santa (28)

Missa do Crisma: A programação começa às 7h, na Catedral Metropolitana com a oração das Laudes e . Já às 8h, terá Missa do Crisma (Santos Óleos. Nesta celebração ocorre a renovação dos compromissos sacerdotais e bênção dos Santos.

Missa da Ceia: Ainda na Quinta-feira Santa, à noite, ocorre a Missa da Ceia do Senhor, com a cerimônia do lava pés, em todas as paróquias. Na Catedral Metropolitana a celebração será às 18h

Sexta-feira Santa (29) Procissão do Encontro: Senhor dos Passos, às 7h da Basílica Santuário de Nazaré. Imagem de Nossa Senhora das Dores, às 8h saida da Igreja de São João Batista (Cidade Velha), Encontro das imagens na Igreja de Nossa Senhora das Mercês (Rua Gaspar Viana s/n, Comércio).

-10h30 Sermão do Encontro,

-O Sermão das Sete Palavras: será às 12h na Capela de Santo Antônio.

Litúrgica da Paixão do Senhor ás 15h em todas as paróquias. Na Catedral será às 17h, Amado, da Mãe, do soldado que o transpassou o lado.

Sermão do Descendimento da Cruz: em seguida da Liturgia da Paixão, também na Catedral.

Sábado Santo (30)

Vigília Pascal na Noite Santa, programação em todas as paróquias programação própria. Na Catedral às 20h

Domingo de Páscoa (31)

Missa da Páscoa em todas às paróquias