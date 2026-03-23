Biblioteca Pública Arthur Vianna celebra 155 anos de história com programação especial gratuita

A Biblioteca Pública Arthur Vianna (BPAV) celebra, no próximo dia 25 de março, 155 anos de história. Para comemorar a data, o local se tornará cenário de uma programação gratuita e aberta ao público nos dias 24 e 25, a partir das 9h30, no Teatro Margarida Schivasappa, Cine Líbero Luxardo e no terceiro andar da biblioteca. Durante todo o mês de março, o público também poderá aproveitar a isenção de multas por atraso na devolução de livros.

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Entre os destaques, estão um show em homenagem à BPAV, sarau literário, gincana literária, teatro de bonecos e apresentação do artista Pedro Bolha. A coordenadora da biblioteca, Socorro Baía, ressalta a importância da celebração.

“Estamos comemorando os 155 anos da biblioteca no dia 25 de março, com uma programação especial pensada para valorizar a nossa história e a diversidade do espaço. Teremos apresentações culturais, atividades literárias e homenagens aos parceiros que contribuem para o incentivo à leitura”, destaca Socorro.

Datas

No dia 24, as atividades são voltadas ao público infantil e começam a partir das 9h30, no Teatro Margarida Schivasappa. São diversas programações disponíveis para os pequenos, como teatro de bonecos, narração de histórias e apresentação de Pedro Bolha. O dia se encerra com uma homenagem à escritora Eliana Barriga, que contará com as participações de Cecília Barriga, Alessandra Matos e Maria Adélia Barriga.

No hall do terceiro andar da biblioteca será realizada uma oficina de estilo "Freestyle", no auditório Aloysio Chaves, que terá o encerramento no hall do terceiro andar com a primeira edição da Batalha de Rimas BPAV, no dia 25, às 15h.

Já no dia 25, a programação no Cine Líbero Luxardo se inicia às 9h30 e inclui uma apresentação institucional sobre a trajetória da biblioteca, com a coordenadora da BPAV, Socorro Baía, um sarau literário com a participação do grupo Griot, da Uepa, entrega de certificados a parceiros da biblioteca e um show dos artistas paraenses Olivar Barreto e Renato Torres, além de convidados. O encerramento contará com apresentação do DJ Megusta.

Espaços e serviços disponíveis ao longo do ano

Fundada há 155 anos, a Biblioteca Pública Arthur Vianna é uma das mais importantes da região Norte, reunindo um acervo com mais de 800 mil volumes de diversos gêneros literários. Localizada na sede da Fundação Cultural do Pará, o espaço é frequentado por estudantes, pesquisadores e pela comunidade em geral.

O equipamento cultural oferece serviços para diferentes públicos, incluindo empréstimo de livros, acesso a computadores e ambientes de estudo. A biblioteca também conta com setores especializados distribuídos entre o segundo e o terceiro piso como: Braille - acervo acessível e serviços de leitura e transcrição; Brinquedoteca, com jogos, fantasias e atividades lúdicas; o Circulante, que permite o empréstimo e devolução de livros.

No terceiro andar da biblioteca ainda é possível desfrutar dos serviços da Gibiteca, Infocentro, Fonoteca, Hemeroteca, setor de obras raras e o serviço de microfilmagem de periódicos digitalizados dos séculos XIX e XX. O setor Infantil promove atividades pedagógicas para crianças e no audiovisual são exibidos filmes em DVD.

A maior parte dos serviços é gratuita, com exceção de alguns atendimentos específicos da Hemeroteca, microfilmagem, xerox e impressão de documentos. O horário de funcionamento é das 9h às 18h de segunda a sexta-feira.

Serviço

Programação gratuita em alusão aos 155 anos da Biblioteca Pública Arthur Vianna

Data: 24 e 25 de março

Hora: a partir das 9h30

Local: FCP - Fundação Cultural do Pará. Av. Gentil Bittencourt, 650 - Nazaré, Belém - PA, 66035-340. Entre a travessa Rui Barbosa e a travessa Quintino Bocaiúva.