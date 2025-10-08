Capa Jornal Amazônia
Belém vai ganhar a 1ª microfloresta da região Norte; veja onde será

O projeto vai contribuir para a expansão das áreas verdes urbanas na capital paraense

O Liberal
fonte

Imagem meramente ilustrativa de uma área verde em Belém (Foto: Raphael Luz / Agência Pará)

A primeira microfloresta da região Norte será inaugurada nesta quinta-feira, 9 de outubro, às 10h, no entorno do elevado do Complexo Viário Júlio César, no bairro de Val-de-Cans, em Belém (PA). Serão plantadas mais de mil mudas, de 35 espécies diferentes, por meio de uma parceria da prefeitura de Belém e com a Heineken. na ocasião, o prefeito Igor Normando vai acompanhar o primeiro plantio simbólico.

Conforme a prefeitura de Belém, essa é a 5ª microfloresta em todo o Brasil e a primeira da região Norte, como parte da plataforma “Green Your City”. O projeto vai contribuir para a expansão das áreas verdes urbanas na capital paraense. Além de buscar restaurar parte da biodiversidade local, a iniciativa oferece um espaço verde de convivência e incentivo à melhoria da qualidade de vida da população.

O que é uma microfloresta?

Uma microfloresta é um aglomerado denso de árvores nativas em uma pequena área, que visa recriar um ecossistema florestal em espaços urbanos ou periurbanos. O método, inspirado no conceito de floresta de bolso, utiliza alta diversidade de espécies e solo fértil para que elas cresçam rapidamente, criando um ambiente biodiverso que melhora a qualidade do ar, a temperatura local, a umidade e serve de abrigo para a fauna. 

Palavras-chave

microfloresta

belém ganha microfloresta
Belém
