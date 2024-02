Carnaval 2024: confira opções de lazer para crianças nesta terça-feira (13)

Para quem optou por não viajar com as crianças no feriado de Carnaval, Belém oferece diferentes programações voltadas para diversão dos pequeninos nesta terça-feira (13), último dia do festejo.

No Parque Shopping Belém, o Mini Trio da “Folia no Parque” vai passar por todos os corredores do prédio, com direito a bloquinho, desfile de fantasias e brincadeiras. O “Carnaval das Crianças” do Núcleo de Conexões Na Figueiredo também realiza evento voltado ao público infantil, com mais uma edição do baile de carnaval. A festa a fantasia inicia às 16h.

Já para quem prefere festejar ao ar livre, o “Bloquinho da Estação” vai fazer a alegria dos mini foliões, a partir das 16h, com portões abertos e programação gratuita. No local, além de show, cortejo de boizinho e brincadeiras, terá uma praça de alimentação.

Passeios

Os passeios para explorar a natureza também são uma ótima opção para quem busca aproveitar o feriado com mais tranquilidade. Nesta terça-feira (13), o Parque do Utinga e o Parque Zoobotânico Mangal das Garças vão funcionar normalmente.

Confira a programação para o público infantil nesta terça-feira (13)

Bloquinho da Estação

Horário: a partir das 16h.

Local: Estação das Docas

Parque Shopping Belém:

Horário: a concentração inicia às 16h.

Local: P9

Castanheira Shopping Center

Horário: 16h às 18h - oficinas de carnaval / 18h às 19h30 - Bloquinho do Casta

Local: Lounge - 1° piso

Shopping Pátio Belém

Horário: 15h às 17h -Tio Luiz e Alegria da Criança / 18h às 19h30 - Bloquinho do Casta

Local: Lounge - 1° piso

Boulevard Shopping

Horário: 15h às 19h

Local: 4° piso

Bosque Fun

Horário: 12h às 22h

Local: Shopping Bosque Grão-Pará

Parque do Utinga

Horário: 6h às 17h

Endereço: Av. João Paulo II, S/N - Curió Utinga

Parque Zoobotânico Mangal das Garças

Horário: 8h às 18h

Endereço: Rua Carneiro da Rocha, s/n - Cidade velha